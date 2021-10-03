ضبط هارب في قضية سرقة بالإكراه في طوخ

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القت مباحث القليوبية القبض على عاطل هارب من قضية سرقة بالإكراه خلال حملة أمنية شنتها الاجهزة الامنية على قرى مركز شرطة طوخ لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات والهاربين من تنفيذ الاحكام احيل جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة مكبرة إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية اسفرت عن ضبط عاطل هارب في قضية سرقة بالاكراة وضبط 5 تجار مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة كما اسفرت الحملة من تنفيذ 2163 حكم قضائى متنوع بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الاحكام وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.