«صحة الغربية»: حملة «معا_نطمئن..سجل الآن» تجوب قري ومراكز المحافظة

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تابع الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، فعاليات حملة «معا_نطمئن..سجل الآن» لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، بمحافظة الغربية، وذلك من أمام محطة قطار طنطا، وموقف الجلاء بطنطا وموقف سبرباي.

فقد قام بالاطمئنان على انتظام عمل الفرق، والإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً على المواطنين، وذلك بمكان تواجد الباص الخاص بتسجيل المواطنين، والتأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، مؤكدا على أهمية التطعيم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتشجيع جميع المواطنين على التسجيل الالكترونى على موقع وزارة الصحة، والتطعيم بلقاح كورونا.

وأوضح بأن محافظة الغربية شهدت إقبال كثيف على السيارات المتنقلة التي تجوب الميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة، وذلك لوصول الخدمة لأكبر شريحة من المواطنين. مشيرا إلى أن الحملة مستمرة وستجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات القطارات، مضيفًا أنه تم تخصيص مراكز الشباب، والنوادي الرياضية، وتجهيزها بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة،

وأضاف «وكيل الوزارة» أن فرق التواصل المجتمعي بالمديرية، برئاسة الدكتوره نهلة كامل تقوم بحملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، والتأكيد على أهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والرد على جميع استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم حول اللقاحات، بالإضافة إلى المشاركة في عملية تسجيل المواطنين على الموقع الإلكتروني، من خلال أجهزة «التابلت» لتلقي اللقاح، نظراً للإقبال الشديد على الباصات المشاركة في الحملة بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح