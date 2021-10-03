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هل حسم الأهلي صفقة ثنائي وادي دجلة؟ شوبير يوضح

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هل حسم الأهلي صفقة ثنائي وادي دجلة؟ شوبير يوضح هل حسم الأهلي صفقة ثنائي وادي دجلة؟ شوبير يوضح

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رددت تقارير صحفية في الأسبوع الماضي أن النادي الأهلي نجح في حسم صفقتين جديدتين بالتعاقد مع لاعبين من صفوف فريق وادي دجلة.

وأوضح أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد أن الأهلي لم يحسم بعد صفقتي نجمي وادي دجلة كريم الدبس وأحمد شريف

وقال أحمد شوبير: «الأهلى لم يحسم بشكل رسمي التعاقد مع ثنائي فريق وادي دجلة صفقة كريم الدبيس وأحمد شريف ثنائى وادى دجلة بشكل رسمى حتى الآن والأمر غير مقلق من حيث قيدهم حتى بعد غلق باب القيد».

وأضاف شوبير: «اللاعبون الشباب يتم قيدهم بداية أول كل شهر ولا علاقة لهم بموعد القيد الصيفي».

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