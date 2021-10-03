وزير الرياضة ومحافظ البحيرة يفتتحان ميدان رماية وملعب بنادي الصيد بوادي النطرون

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توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، إلى محافظة البحيرة لافتتاح مشروعات التطوير التي تم الانتهاء منها في عدد من منشآت المحافظة، وتفقد البعض منها.

استهل وزير الشباب والرياضة زيارته بافتتاح تطوير نادي الصيد بوادي النطرون برفقة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات الوزارة، واللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية، وتضمنت أعمال التطوير بالنادي إقامة ميدان رماية «تراب-إسكيت»، وملعب خماسي بالأبعاد الخماسية.

استمع الوزير إلى رؤية مجلس إدارة النادي بشأن تشغيل ميدان الرماية الجديد، وخطة إنشاء ثلاثة ميادين رماية أخرى خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاستضافة البطولات الدولية بالنادي بالتنسيق مع الاتحاد المصري للرماية، بالإضافة إلى دراسة إنشاء حمام سباحة بدعم من وزارة الشباب والرياضة، وفندق لإقامة اللاعبين بالنادي.

أكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام برفع كفاءة البنية التحتية بالهيئات الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية خدمةً للنشء والشباب والمواطنين، لتوفير كافة ما يحتاجونه من متطلبات ليتسنى لهم ممارسة مختلف الأنشطة داخل الأندية ومراكز الشباب المنتشرة داخل الربوع والقري والمدن .

لفت الدكتور أشرف صبحي إلى تضافر الجهود، وتحقيق التكامل مع السادة المحافظين، ومختلف الجهات المعنية لاتخاذ الخطوات التنفيذية نحو تطوير المنشآت الشبابية والرياضية في ظل الانجازات العديدة التي تشهدها البلاد تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جنباً إلى جنب مع متابعة البرامج والمشروعات المقدمة لأبناء مصر داخل تلك المنشآت.

وشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ البحيرة، مجموعة من الأنشطة المقامة بنادي الصيد بوادي النطرون في كرة القدم، والكاراتيه، والتايكوندو بمشاركة البراعم والشباب أعضاء النادي.

كما تشمل زيارة الوزير لمحافظة البحيرة، وضع حجر أساس إنشاء عدة مشاريع بنادي وادي النطرون، وتفقد المشروعات المنفذة في بعض مراكز الشباب منها «مركز شباب قرية الخرطوم، مركز شباب أبوالمطامير، مركز شباب زاوية صقر، مركز شباب مدينة كوم حمادة، ومركز شباب بيبان بكوم حمادة»، وتُختتم الزيارة بعقد لقاء حواري مع شباب البحيرة.