أخبار عاجلة

الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
مصاريف المدارس الحكومية والفئات المعفاة -
إيهاب أمين: إصرار اللاعبين سبب الفوز بالبطولة العربية.. وأوجستي مدرب قدير -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
«الصحة» و«التعليم» تناشدان أولياء الأمور سرعة تلقي لقاح كورونا لحماية الطلبة -
رئاسة المرأة الكويتية للدوائر الجزائية تمهّد لتوسيع مهامها في القضاء -
"الحداري" يرصد تاريخيًّا "العرب في 100 عام".. تزييف مصطلحات دخيلة -
العريفي يتوِّج إسطبل البعيجان بكأس إمارة الرياض للعام الثاني على التوالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

ارتفاع ضحايا الاشتباكات في أحد سجون الإكوادور إلى 118 واطلاق النار على الشرطة

Print
ارتفاع ضحايا الاشتباكات في أحد سجون الإكوادور إلى 118 واطلاق النار على الشرطة ارتفاع ضحايا الاشتباكات في أحد سجون الإكوادور إلى 118 واطلاق النار على الشرطة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق نزلاء في سجن جواياكيل بجنوب غرب الإكوادور النار على رجال الشرطة خلال محاولتهم السيطرة على السجن الذي يشهد منذ الثلاثاء مواجهات أودت بحياة 118 شخصا، بينهم 6 قطعت رؤوسهم، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية

وقالت الشرطة في تغريدة على حسابها على تويتر: «أثناء تدخل رجال الشرطة استقبلوا بإطلاق نار من قبل أشخاص مسجونين».

وصرحت قائدة الشرطة تانيا فاريلا إنه حتى قبل توغل قوات الأمن، اندلع تبادل لإطلاق النار بين السجناء أنفسهم، ما أسفر عن إصابة أربعة منهم بجروح.

وأضافت أن رجال الشرطة تمكنوا من السيطرة على الوضع و«ما زالوا يسيطرون على السجن».

ويظهر في تسجيل نشرته المؤسسة أفراد من القوات الخاصة يرافقهم جنود ودبابة حربية يدخلون السجن.

وبعد حادثي إطلاق النار قالت الشرطة إنها ضبطت بندقيتين وثلاثة مسدسات وذخيرة وهواتف نقالة في السجن الذي يتسع لـ3500 سجين لكنه يضم 8500 معتقل، أي أكبر بستين بالمئة من طاقته.

وبين الثلاثاء والخميس الماضيين وقعت اشتباكات عنيفة في سجن جواياكيل بين مجموعات إجرامية مرتبطة بتهريب المخدرات، قتل خلالها 118 شخصا وجرح 86 آخرون، كما أعلنت ذلك السلطات القضائية مساء الخميس.

وارتفع العدد الإجمالي للسجناء في الإكوادور بنسبة ثلاثين بالمئة خلال السنوات الست الماضية، بينما جرى تخفيض ميزانية السجون من 150 مليون دولار إلى 99 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وتضم الإكوادور 65 سجنا يتسع كل منها لثلاثين ألف سجين، لكن يضم وسطيا 39 ألفا، بزيادة ثلاثين بالمئة عن القدرة الاستيعابية.

وللحد من هذا الاكتظاظ في السجون، أعلنت مؤخرا عزمها على بناء بنى تحتية أكبر للسجون والعفو عن نحو ألفي سجين تزيد أعمارهم عن 65 عاما ويعانون من أمراض أو إعاقات، وإعادة الأجانب المحكوم عليهم لإكمال عقوباتهم في بلدانهم الأصلية.

ونحو عشرة بالمئة من نزلاء السجون في البلاد أجانب، معظمهم من الكولومبيين أو الفنزويليين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بمشاركة رونالدو .. البرتغال تقسو على قطر بثلاثية نظيفة (فيديو)

بمشاركة رونالدو .. البرتغال تقسو على قطر بثلاثية نظيفة (فيديو)

وزير البترول الأسبق: لقاحات كورونا أنعشت الاقتصاد العالمي (فيديو)

وزير البترول الأسبق: لقاحات كورونا أنعشت الاقتصاد العالمي (فيديو)

الأهلي يفوز على الكويت الكويتي ويتوج بطلًا للبطولة العربية لكرة السلة (فيديو)

الأهلي يفوز على الكويت الكويتي ويتوج بطلًا للبطولة العربية لكرة السلة (فيديو)

رئيس الحكومة الفرنسية السابق إدوارد فيليب يعلن إنشاء حزب جديد

رئيس الحكومة الفرنسية السابق إدوارد فيليب يعلن إنشاء حزب جديد