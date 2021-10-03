أخبار عاجلة

الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
مصاريف المدارس الحكومية والفئات المعفاة -
إيهاب أمين: إصرار اللاعبين سبب الفوز بالبطولة العربية.. وأوجستي مدرب قدير -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
«الصحة» و«التعليم» تناشدان أولياء الأمور سرعة تلقي لقاح كورونا لحماية الطلبة -
رئاسة المرأة الكويتية للدوائر الجزائية تمهّد لتوسيع مهامها في القضاء -
"الحداري" يرصد تاريخيًّا "العرب في 100 عام".. تزييف مصطلحات دخيلة -
العريفي يتوِّج إسطبل البعيجان بكأس إمارة الرياض للعام الثاني على التوالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الندوة العالمية" تشارك سفارة خادم الحرمين بالسنغال في احتفالها باليوم الوطني للمملكة

Print
بحضور عدد كبير من السفراء والوزراء ومديري المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي

شارك مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال فتحي عيد، في احتفال سفارة خادم الحرمين الشريفين، باليوم الوطني (91) بفندق الملك فهد بالعاصمة داكار، بحضور عدد كبير من السفراء والوزراء ومديري المنظمات الدولية والمسؤولين السنغاليين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال، وأعضاء السفارة والسعوديين المقيمين في السنغال، ورجال الأعمال والإعلاميين.

وجاءت المشاركة بدعوة كريمة من القائم بالأعمال في السفارة في السنغال (يوسف جزار)، الذي أكد أن هذه المناسبة الوطنية تجسد الفخر والاعتزاز بالوطن، الذي تأسست أركانه على أرض صلبة من الإيمان والثقة والطموح، على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، والتي استمرت منجزاتها ونجاحاتها حتى هذا العهد فأصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة؛ حيث تسير بكل همة في طريق التنمية المستدامة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله تعالى.

وفي ختام كلمته نوه "جزار" بأن العلاقات بين جمهورية السنغال والمملكة العربية السعودية، تشهد تطورًا غير مسبوق في جميع مجالات التعاون المشترك؛ حيث تسعى المملكة دائمًا لتكثيف الاستثمارات السعودية في السنغال وإنجاز العديد من المشروعات التنموية الهادفة والمفيدة للمجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الدفاعات الجوية السعودية تعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية

الدفاعات الجوية السعودية تعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية

اختتام منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية.. والسعودية تحقق 4 ميداليات متنوعة

اختتام منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية.. والسعودية تحقق 4 ميداليات متنوعة

اختتام التمرين الثنائي بين القوات البحرية السعودية والباكستانية "نسيم البحر-13"

اختتام التمرين الثنائي بين القوات البحرية السعودية والباكستانية "نسيم البحر-13"

السعودية تسجل 35 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 35 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا