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يوجه رسالة للرئيس بعد بطلان انتخابات

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مرتضى منصور يوجه رسالة للرئيس السيسي بعد بطلان انتخابات الزمالك يوجه رسالة للرئيس بعد بطلان انتخابات

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وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي «الموقوف» رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بعد التحرك السريع من الدولة المصرية لإنقاذ نادي الزمالك بقرارها القانوني ببطلان عقد الجمعية العمومية وغلق باب الترشح بعد التأكد من مخالفة اللجنة الحالية برئاسة حسين لبيب للوائح والقوانين.

وقال منصور في تصريحات لـ«المصري اليوم« الدولة المصرية قوية وعادلة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة وأجهزة الدولة ووزارةالشباب والرياضة، مؤكدا أنه تابع تصريحات الرئيس في عيد القضاة وأنه تربى في بيت قضائي.

وقال منصور الدولة أنقذت الزمالك والجماهير وأعضاء الجمعية العمومية من دوامة بطلان الانتخابات والدخول مرة أخرى في نفق مظلم بقرارسليم ١٠٠٪؜ وفقا للقانون واللائحة.

المصرى اليوم

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