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أول مرشح لرئاسة يُحمل وزارة الرياضة مسئولية دخول النادي في نفق مظلم

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أول مرشح لرئاسة الزمالك يُحمل وزارة الرياضة مسئولية دخول النادي في نفق مظلم أول مرشح لرئاسة يُحمل وزارة الرياضة مسئولية دخول النادي في نفق مظلم

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أكد عمر هريدي المرشح على مقعد رئاسة نادي أنه سوف يطعن في محكمة القضاء الإداري على قرار مديرية الشباب والرياضة.

وقال هريدي لبرنامج الماتش سوف نقدم طعن في محكمة القضاء الإداري على قرار مديرية الشباب والرياضة بإلغاء الدعوة.

وأردف: نحن أمام دعوة صحيحة وافقت عليها اللجنة الأولمبية.

وأشار: الدعوة مقدمة منذ فترة وإن كانت هناك ازمة لكانت رفضت قبل أن تقدم، هذا مسلسل في عدم إقامة الانتخابات.

وأكد: صمت المديرية لأكثر من 20 يوم تسبب في تكبد النادي والأعضاء لميزانية إعداد للانتخابات والإعلان في الجرائد مشيرا أنه مؤشر لعدم اتمام الانتخابات أو لإعادة الأوراق المبعثرة داخل نادي الزمالك.

وأتم: قرار مديرية الشباب والرياضة مسلسل لعدم إتمام الانتخابات، الزمالك مقبل على نفق مظلم بسبب عدم تطبيق القانون على الوجه الأمثل.

المصرى اليوم

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