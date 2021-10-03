شادي محمد يكشف حقيقة خلافه مع عماد متعب

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أكد شادي محمد نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق أن عماد متعب زميله السابق بالنادي بالقلعة الحمراء أخ عزيز وزميل ملاعب.

وعبر شادي في تصريحات تليفزيونية أن تصريحاته ضد متعب ومحاولة البعض الحديث عن الأمر كأنه أزمة. موضحا أنه يخشى على متعب من هذه الرابطة التي لا تملك الصلاحيات كما أن الأشخاص الذين يعملون معه لا يساعدون على النجاح لأن أغلبهم بلا خبرات.

وقال شادي: «كنت أتصور أن تضم الرابطة شخصية بقيمة مصطفى مراد فهمي ليضع أسس الرابطة ويقوم بوضع اساس للرابطة مثل باقي الدوريات الأوروبية الكبرى».

وأوضح أن الحديث عن شارة قيادة الفراعنة مرفوض وليس من حق أي لاعب الحديث عن هذا الأمر.

وأشار شادي إلى أن الجميع يجب أن يلتزم بقرار الجهاز الفني يمنح شارة القيادة لمن يشاء موضحا أن الأفضل في الوقت الحالي الحديث عن الأمور الفنية.

وأوضح أن المنتخب الوطني يكرر نفس أخطاء فترة بداية عهد المدرب السابق حسام البدري وشهدت الحديث عن أمور خارج اطار كرة القدم مثل الشارة وغضب بعض اللاعبين.

وأكد أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة أدلى بتصريحات مرفوضة بأن منتخب مصر ليس شركة كهرباء كي يمنح المدربين وظائف.

وطالب مجاهد بالحديث بصورة لائقة والرد على الانتقادات بالصورة المطلوبة.