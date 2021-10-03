أخبار عاجلة

الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
مصاريف المدارس الحكومية والفئات المعفاة -
إيهاب أمين: إصرار اللاعبين سبب الفوز بالبطولة العربية.. وأوجستي مدرب قدير -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
«الصحة» و«التعليم» تناشدان أولياء الأمور سرعة تلقي لقاح كورونا لحماية الطلبة -
رئاسة المرأة الكويتية للدوائر الجزائية تمهّد لتوسيع مهامها في القضاء -
"الحداري" يرصد تاريخيًّا "العرب في 100 عام".. تزييف مصطلحات دخيلة -
العريفي يتوِّج إسطبل البعيجان بكأس إمارة الرياض للعام الثاني على التوالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

شادي محمد يكشف حقيقة خلافه مع عماد متعب

Print
شادي محمد يكشف حقيقة خلافه مع عماد متعب شادي محمد يكشف حقيقة خلافه مع عماد متعب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد شادي محمد نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق أن عماد متعب زميله السابق بالنادي بالقلعة الحمراء أخ عزيز وزميل ملاعب.

وعبر شادي في تصريحات تليفزيونية أن تصريحاته ضد متعب ومحاولة البعض الحديث عن الأمر كأنه أزمة. موضحا أنه يخشى على متعب من هذه الرابطة التي لا تملك الصلاحيات كما أن الأشخاص الذين يعملون معه لا يساعدون على النجاح لأن أغلبهم بلا خبرات.

وقال شادي: «كنت أتصور أن تضم الرابطة شخصية بقيمة مصطفى مراد فهمي ليضع أسس الرابطة ويقوم بوضع اساس للرابطة مثل باقي الدوريات الأوروبية الكبرى».

وأوضح أن الحديث عن شارة قيادة الفراعنة مرفوض وليس من حق أي لاعب الحديث عن هذا الأمر.

وأشار شادي إلى أن الجميع يجب أن يلتزم بقرار الجهاز الفني يمنح شارة القيادة لمن يشاء موضحا أن الأفضل في الوقت الحالي الحديث عن الأمور الفنية.

وأوضح أن الوطني يكرر نفس أخطاء فترة بداية عهد المدرب السابق حسام البدري وشهدت الحديث عن أمور خارج اطار كرة القدم مثل الشارة وغضب بعض اللاعبين.

وأكد أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة أدلى بتصريحات مرفوضة بأن منتخب ليس شركة كهرباء كي يمنح المدربين وظائف.

وطالب مجاهد بالحديث بصورة لائقة والرد على الانتقادات بالصورة المطلوبة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مستشار الرئيس : 31 مليون جرعة لقاح كورونا فى مصر

مستشار الرئيس : 31 مليون جرعة لقاح كورونا فى مصر

«الجائزة الكبرى» يختتم فاعليات المهرجان القومى للمسرح المصري

«الجائزة الكبرى» يختتم فاعليات المهرجان القومى للمسرح المصري

تعرف على جوائز المكرمين في ختام مهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14

تعرف على جوائز المكرمين في ختام مهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14

المنتخب الوطني يؤدي تدريبه غدًا على فترتين

المنتخب الوطني يؤدي تدريبه غدًا على فترتين