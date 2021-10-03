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أعلنت اليوم الحكومة العُمانية والقطاع الخاص تعطيل الدوام لليوم الأحد وغدًا الاثنين، جراء العاصفة المدارية «شاهين» التي تضرب سواحل عُمان وتحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، وقد حددت الحكومة العمانية مراكز إيواء واستنفار جميع الجهات، بعد تفعيل خطة الطوارئ الوطنية.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان، اليوم، أن الإعصار المداري «شاهين» يبعد حوالي 130 كم عن محافظة مسقط على دائرة عرض 24.2 درجة شمالا وخط طول 59.3 درجة شرقا، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 64 عقدة (116 كم/ ساعة)، ومن المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة.

وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، عن قطع الحركة المرورية على طريق السلطان قابوس، وأكدت على ارتفاع منسوب المياه بمنطقة الزاهية بولاية مطرح، حيث جرى توجيه المواطنين والمقيمين بالصعود إلى أعلى منازلهم.

وأهابت هيئة الطيران المدني، بالجميع بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، «»وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما حذرت من ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

من جهتها، أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف أن فرق الإنقاذ استجابت لـ 9 بلاغات حول احتجاز أشخاص داخل سياراتهم بمحافظة «مسقط» نتيجة الأمطار الغزيرة. تمكنت من إنقاذ 25 شخصا، كما تم إنقاذ 7 أشخاص جراء دخول مياه الأمطار إلى منزلهم بولاية مطرح.

كان إعصار شاهين قد تسبب في غرق بعض المولات التجارية بمنطقة القرم العُمانية، ووقوع انهيارات جبلية في منطقة الوطية التابعة لمحافظة مسقط بسلطنة عمان.