أخبار عاجلة

تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
مصاريف المدارس الحكومية والفئات المعفاة -
إيهاب أمين: إصرار اللاعبين سبب الفوز بالبطولة العربية.. وأوجستي مدرب قدير -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
«الصحة» و«التعليم» تناشدان أولياء الأمور سرعة تلقي لقاح كورونا لحماية الطلبة -
رئاسة المرأة الكويتية للدوائر الجزائية تمهّد لتوسيع مهامها في القضاء -
"الحداري" يرصد تاريخيًّا "العرب في 100 عام".. تزييف مصطلحات دخيلة -
العريفي يتوِّج إسطبل البعيجان بكأس إمارة الرياض للعام الثاني على التوالي -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إجازة يومين .. تفعيل الطوارئ في عُمان بسبب إعصار شاهين ()

Print
إجازة يومين .. تفعيل الطوارئ في عُمان بسبب إعصار شاهين (فيديو) إجازة يومين .. تفعيل الطوارئ في عُمان بسبب إعصار شاهين ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اليوم العُمانية والقطاع الخاص تعطيل الدوام لليوم الأحد وغدًا الاثنين، جراء العاصفة المدارية «شاهين» التي تضرب سواحل عُمان وتحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، وقد حددت الحكومة العمانية مراكز إيواء واستنفار جميع الجهات، بعد تفعيل خطة الطوارئ الوطنية.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان، اليوم، أن الإعصار المداري «شاهين» يبعد حوالي 130 كم عن محافظة مسقط على دائرة عرض 24.2 درجة شمالا وخط طول 59.3 درجة شرقا، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 64 عقدة (116 كم/ ساعة)، ومن المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة.

وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، عن قطع الحركة المرورية على طريق السلطان قابوس، وأكدت على ارتفاع منسوب المياه بمنطقة الزاهية بولاية مطرح، حيث جرى توجيه المواطنين والمقيمين بالصعود إلى أعلى منازلهم.

وأهابت هيئة الطيران المدني، بالجميع بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، «»وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما حذرت من ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

من جهتها، أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف أن فرق الإنقاذ استجابت لـ 9 بلاغات حول احتجاز أشخاص داخل سياراتهم بمحافظة «مسقط» نتيجة الأمطار الغزيرة. تمكنت من إنقاذ 25 شخصا، كما تم إنقاذ 7 أشخاص جراء دخول مياه الأمطار إلى منزلهم بولاية مطرح.

كان إعصار شاهين قد تسبب في غرق بعض المولات التجارية بمنطقة القرم العُمانية، ووقوع انهيارات جبلية في منطقة الوطية التابعة لمحافظة مسقط بسلطنة عمان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بمشاركة رونالدو .. البرتغال تقسو على قطر بثلاثية نظيفة (فيديو)

بمشاركة رونالدو .. البرتغال تقسو على قطر بثلاثية نظيفة (فيديو)

وزير البترول الأسبق: لقاحات كورونا أنعشت الاقتصاد العالمي (فيديو)

وزير البترول الأسبق: لقاحات كورونا أنعشت الاقتصاد العالمي (فيديو)

الأهلي يفوز على الكويت الكويتي ويتوج بطلًا للبطولة العربية لكرة السلة (فيديو)

الأهلي يفوز على الكويت الكويتي ويتوج بطلًا للبطولة العربية لكرة السلة (فيديو)

رئيس الحكومة الفرنسية السابق إدوارد فيليب يعلن إنشاء حزب جديد

رئيس الحكومة الفرنسية السابق إدوارد فيليب يعلن إنشاء حزب جديد