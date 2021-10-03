أخبار عاجلة

تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
مصاريف المدارس الحكومية والفئات المعفاة -
إيهاب أمين: إصرار اللاعبين سبب الفوز بالبطولة العربية.. وأوجستي مدرب قدير -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
«الصحة» و«التعليم» تناشدان أولياء الأمور سرعة تلقي لقاح كورونا لحماية الطلبة -
رئاسة المرأة الكويتية للدوائر الجزائية تمهّد لتوسيع مهامها في القضاء -
"الحداري" يرصد تاريخيًّا "العرب في 100 عام".. تزييف مصطلحات دخيلة -
العريفي يتوِّج إسطبل البعيجان بكأس إمارة الرياض للعام الثاني على التوالي -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"جمعية ألزهايمر" تختتم حملتها التوعوية والتثقيفية "عهد لا يفنى"

Print
للتعريف بمراحل المرض الأساسية ومسارات التحول للمريض

اختتمت الجمعية الخيرية لمرض ألزهايمر، حملتها "عهد لا يفنى" التي أطلقتها في كافة مناطق المملكة العربية السعودية بالتزامن مع الشهر العالمي للزهايمر (شهر سبتمبر)، من خلال تواجد معالم ألزهايمر التي تتجسد في: (هضبة ألزهايمر، ومتاهة ألزهايمر، ومجسم الرؤية) والتي تصف للجمهور العام شعور مريض ألزهايمر، وتعرّف بمراحل المرض الأساسية ومسارات التحول والتمكين، وأبرز إنجازات الجمعية، وتوضح المراحل الأولية لمريض ألزهايمر.

وكانت الحملة قد شهدت حراكًا إعلاميًّا وإعلانيًّا من خلال وسائل الإعلام الحديث والقنوات والإذاعات والصحف الإلكترونية والمجلات المتخصصة، كما شهدت العديد من المحاضرات التوعوية عن مرض ألزهايمر.

ألقى هذه المحاضرات كل من: الدكتور هاشم بالبيد، والدكتور وليد الكريدي، والدكتورة نسرين جستنيه، والدكتور صلاح الدهان، والدكتور عبدالعزيز العضياني، والدكتور محمد سمير خشيم، والدكتورة الهنوف الحقيل.

وفي إطار رسالتها لبث الوعي ونشر التوعية بمرض ألزهايمر وبأعراض المرض وسبل الوقاية؛ كان للجمعية حضور وتواجد في كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومجمع شرفات الندى، ويو ووك، والبوليفارد؛ حيث شهدت حراكًا مجتمعيًّا مكثفًا على أرض الواقع، وكذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي وتفاعل الآلاف مع الهاشتاق الذي أطلقته الجمعية #عهد لا يفنى، وكذلك الرسائل التوعوية التي تعكس الخدمات التي تقدمها.

صاحَبَ الحملة توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كل من الجمعية السعودية للرعاية الصحية المنزلية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وهيئة حقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار برنامج الجمعية للشراكات الاستراتيجية الوطنية لتكامل العمل الخيري، الذي يمكّن الجمعية من الوصول إلى أكبر عدد من الشرائح المستهدفة بأعمال الجمعية.

ونيابة عن مجلس إدارتها وكافة منسوبيها؛ وجّهت الجمعية رسالة شكر وتقدير وامتنان إلى كل الجهات التي أسهمت في إنجاح هذه الحملة، ونشر التوعية في المجتمع، ومنها: أمانات المناطق، والوزارات، والهيئات، والمطارات، والجامعات، والمدارس، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والبنوك، والفنادق، والأبراج، والصيدليات، والمراكز التجارية، والمطاعم، والمقاهي، ومحلات الزهور والأثاث، وعدد من تطبيقات التوصيل والنوادي الصحية، والصالونات.

للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل على الموقع الإلكتروني alz.org.sa، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer أو على هاتف الجمعية 0114100112/0112143838.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الدفاعات الجوية السعودية تعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية

الدفاعات الجوية السعودية تعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية

اختتام منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية.. والسعودية تحقق 4 ميداليات متنوعة

اختتام منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية.. والسعودية تحقق 4 ميداليات متنوعة

اختتام التمرين الثنائي بين القوات البحرية السعودية والباكستانية "نسيم البحر-13"

اختتام التمرين الثنائي بين القوات البحرية السعودية والباكستانية "نسيم البحر-13"

السعودية تسجل 35 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 35 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا