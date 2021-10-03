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جدة.. 8585 جولة رقابية تغلق 47 موقعاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية

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جدة.. 8585 جولة رقابية تغلق 47 موقعاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية جدة.. 8585 جولة رقابية تغلق 47 موقعاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية
الأمانة: الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة

جدة.. 8585 جولة رقابية تغلق 47 موقعاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، خلال اليومين الماضيين، 8585 جولة رقابية مع الجهات المعنية لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق 47 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها الفرق الميدانية 67 مخالفة، تنوّعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمّنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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