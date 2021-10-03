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وزير الشباب والرياضة يبدأ زيارته في محافظة البحيرة من وادي النطرون

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وزير الشباب والرياضة يبدأ زيارته في محافظة البحيرة من وادي النطرون وزير الشباب والرياضة يبدأ زيارته في محافظة البحيرة من وادي النطرون

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بدأ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، زيارته إلى محافظة البحيرة من وادى النطرون، وكان في استقباله اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة.

ويتضمن برنامج الزيارة التي افتتاح العديد من الصروح الرياضية بمحافظة البحيرة في مراكز وادى النطرون وكوم حمادة وبدر وأبوالمطامير ودمنهور.

تأتي في إطار احتفالات محافظة البحيرة بالعيد القومي الذي يوافق 19 سبتمبر من كل عام ذكري انتصار أهالي رشيد على الإنجليز.

وحضر الإستقبال الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد، والعميد والدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس السيد حمزة، رئيس مدينة وادي النطرون.

حيث رحب المحافظ بوزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن قطاع الشباب والرياضة يشهد تطوراً ملحوظاً على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد محافظ البحيرة على التنسيق بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة في إنشاء وتطوير المنشأت الرياضية، وتوجيه الدعم للمنظومة الرياضية على أرض المحافظة.

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