لجان لمتابعة تلقي لقاح كورونا بجامعة الإسكندرية.. والموافقة على 4 مشروعات بحثية

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وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتشكيل لجان لمتابعة تلقي اللقاح لكل منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعاملين وطلاب قبل بدء العام الدراسى ووضع خطة متكاملة لتنظيم عملية تلقي اللقاح والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة في هذا الشأن .

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأحد .

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور فهمي شارل الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة حول إطلاق الجامعة أكبر قافلة (طبية. مجتمعية. تنموية. متكاملة) الأسبوع الماضي قرية بهيج بمدينة برج العرب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرية المصرية بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء لخدمة المواطنين الأكثر إحتياجاً.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها بلغ 1500 حالة في مختلف التخصصات الطبية وتم تحويل عدد 75 حالة إلى المستشفى الرئيسى الجامعى، والقيام بأعمال التثقيف ومحو الأمية لعدد 58 فرد وتقديم الخدمات البيطرية لعدد 211 حيوان ،إلى جانب تنظيم أنشطة رياضية وخدمية وزراعية واجتماعية .

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور عبدالعزيز عماره المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وهو تقرير عن مجمل نشاط المركز خلال الفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2021 وعقب عرض التقرير قرر المجلس تشكيل لجنة لمناقشة مقترحات أعضاء هيئة التدريس حول أهم البرامج والدورات التدريبية استحداثها خلال الفترة القادمة.

وقرر المجلس إقرار جائزة التميز المؤسسي داخل جامعة الإسكندرية بالتنسيق مع وزارة التخطيط بهدف تحسين جودة الأداء وكذلك الخدمات المقدمة داخل الجامعة.

وناقش المجلس عدد من أنشطة الكليات شملت التقرير المقدم من كلية التجارة عن المؤتمر الدولى التاسع عشر بعنوان دور الابتكار والمعرفة والرقمنة في دعم منظمات الأعمال في ظل التحديات المعاصرة وأهم التوصيات الناتجة عنه والتقرير المقدم من كلية العلوم بشأن تنظيم يوم توعوي بأهمية الحفاظ على صحة الدماغ ومخاطر الإدمان بأنواعه للعمال والتقرير المقدم من كلية الزراعة عن تنظيم نادي العلوم الصيفي لطلاب المدارس والجامعة، تقرير عن ورشة عمل بعنوان الاسعافات الأولية بين الإدارة والمهارة بمشاركة فرق الأمن والسلامة والصحة المهنية، وتقرير عن الدورة التدريبية للطلاب والخريجين بالتعاون مع شركة انروت للاستشارات، تقرير ورشة عمل إعداد القيادات الإدارية والتنفيذية بالتعاون مع مؤسسة العلوم الإدارية والتنمية ووزارة التضامن الاجتماعى ،تقرير القوافل الزراعية خلال شهر سبتمبر الجاري والتقرير المقدم من كلية الطب البيطرى حول تنظيم عدد من ورش العمل والندوات خلال شهر سبتمبر 2021 مثل استراتيجية التدريس والتعلم وعلاقتها بنواتج التعليم ،مقدمة في التعلم الرقمي، وكذلك تقرير عن القوافل البيطرية الخدمية والتدريبية لقري أبيس الروضة ،أبيس الثانية أبيس 7/3

ووافق المجلس على عدد من المشروعات البحثية ضمن مشروع البحث المقدم من الدكتورة هبة الله محمد مصطفى المعيدة بكلية طب الأسنان بعنوان «ارتباط TLR4/Want كاستراتيجية علاج مناعي جديدة سرطان الخلايا الحرشفية الفموي» مشروع البحث المقدم من الدكتور محمد عبدالوهاب المدرس المساعد بمعهد الدراسات العليا والبحوث بعنوان«مثبطات الالتهام الذاتي والكناز كعلاج مشترك فعال للسرطان ومشروع البحث المقدم من الدكتورة ديانا كمال جندي المدرس المساعد بمعهد الدراسات العليا والبحوث بعنوان مشتقات مدمجة الحلقة مبنية على السيليكوكسيب: الأدوار العلاجية والجزيئية في إصابة الكبد المستحثة في حيوانات التجارب ومشروع البحث المقدم من الدكتور سمير نصر الأستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث بعنوان برنامج رصد مياه البحر المتوسط الساحلية في مصر.