رئيس «إسنا»: إجراءات قانونية ضد 7 محال تجارية لمخالفتها مواعيد الغلق الجديدة

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أعلن أبراهيم عبده نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، انه خلال الحملة التي قادها برفقة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، والمقدم إسلام هندي نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والنقيب محمد فتحي مدير شرطة مرافق إسنا، ومعاونة الأمين أحمد عبدالدايم، ومختار عبدالمنعم مسؤول قسم الاشغالات بالمركز ومسئول رخص المحلات، والشاذلي سعد أحمد، على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة إسنا، لمتابعة الإلتزام بقرارات الحظر وتحقيق الأنضباط العام .
وأضاف أن الحملة، رصدت التزام عدد من المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق، كما تم ضبط 7 محلات تجارية مخالفة للقرار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ..
كما قامت الحملة بتحرير عدد 7 محاضر إشغال طريق، وعدد 3 محضر بائع متجول، وعدد 3 محاضر نظافة عامة، و1محضر شيشة، وتنفيذ 17 إزالة إدارية ..
يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتريات، والمطاعم، وذلك في تمام الساعة 10 مساء، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.