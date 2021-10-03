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رئيس «إسنا»: إجراءات قانونية ضد 7 محال تجارية لمخالفتها مواعيد الغلق الجديدة

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رئيس «إسنا»: إجراءات قانونية ضد 7 محال تجارية لمخالفتها مواعيد الغلق الجديدة رئيس «إسنا»: إجراءات قانونية ضد 7 محال تجارية لمخالفتها مواعيد الغلق الجديدة

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أعلن أبراهيم عبده نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، انه خلال الحملة التي قادها برفقة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، والمقدم إسلام هندي نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والنقيب محمد فتحي مدير شرطة مرافق إسنا، ومعاونة الأمين أحمد عبدالدايم، ومختار عبدالمنعم مسؤول قسم الاشغالات بالمركز ومسئول رخص المحلات، والشاذلي سعد أحمد، على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة إسنا، لمتابعة الإلتزام بقرارات الحظر وتحقيق الأنضباط العام .

حملة على المحلات التجارية فى إسنا

وأضاف أن الحملة، رصدت التزام عدد من المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق، كما تم ضبط 7 محلات تجارية مخالفة للقرار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ..

حملة على المحلات التجارية فى إسنا

كما قامت الحملة بتحرير عدد 7 محاضر إشغال طريق، وعدد 3 محضر بائع متجول، وعدد 3 محاضر نظافة عامة، و1محضر شيشة، وتنفيذ 17 إزالة إدارية ..

يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتريات، والمطاعم، وذلك في تمام الساعة 10 مساء، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من المستجد.

المصرى اليوم

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