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إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 متر بالزينية شمال الأقصر

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إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 متر بالزينية شمال الأقصر إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 متر بالزينية شمال الأقصر

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أعلن العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، بعمل حملة على الاراضى الزراعية بدائرة المركز، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة امل إسماعيل وكيلة وزارة الزراعة بالأقصر، ومهندس ابوبكر الشاذلى مدير الادارة الزارعية بالمركز وإشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية ..

وأضاف قيام الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى بعمل إزالة في المهد، على مساحة 175 متر، عبارة عن تعدى على الأراضي الزراعية بصب سملات وقواعد خرسانية، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.

وقاد الحملة احمد ابوعيش نائب رئيس المركز ومصطفى النجار رئيس قرية المدامود قبلى وعماد انور محمد سكرتير القرية وممدوح فتح الله مسؤل القسم الفنى بالقرية ومهندس سيد عبدالرزاق رئيس الوحدة الزارعية بالقرية .

ومن ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى بتمهيد شارع الاقصر العشى من مركز شباب الزينية بحرى حتي المساكن الشعبية بالزينية بحرى وذلك نتيجة حفر خط الانحدار للصرف الصحى بإشراف يوسف احمد رئيس قرية الزينية بحرى ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية وغالية احمد حسن سكرتير القرية.

المصرى اليوم

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