الطيران يرتبك.. "شاهين" يُوقف الحركة في مسقط ويرسل الآلاف للإيواء

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هطولات غزيرة مصحوبة برياح شديدة على محافظات عدة ترافقها تنبيهات

بدأ إعصار شاهين يلقي بظلال سلبية على انتظام بعض القطاعات في سلطنة عمان، والذي يبعد أقل من 60 كم شمال شرق محافظة مسقط، بحسب "العين" الإماراتية.

وأعلنت هيئة مطارات عمان، الأحد، إعادة جدولة كل الرحلات من وإلى مطار مسقط بسبب الإعصار المداري، ضمن جهود تتخذها السلطنة للخروج بأقل الأضرار من الإعصار.

وسيتم تأجيل الرحلات إلى وقت لاحق مساء اليوم أو حتى إشعار آخر، وذلك تجنباً لأي مخاطر قد تنجم عن التأثير المباشر للأجواء المناخية على سير العمليات في المطار.

ويبعد مركز الإعصار المداري حالياً نحو 60 كم شمال شرق محافظة مسقط، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 64 عقدة؛ أي ما يعادل 116 كم في الساعة.

وبحسب هيئة الطيران المدني العماني في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، فإن محافظات شمال الباطنة والظاهرة والداخلية والبريمي، ستشهد خلال الساعات القادمة رياحاً نشطة تُقدر سرعتها بين 45 إلى 60 عقدة.

وترافق الرياح القوية أمطار غزيرة تقدر بين 200 إلى 500 ملم، "ومن شأنها أن تؤدي إلى فيضانات خاصة عند التقائها بأمواج البحر ونزول الأودية".

وطلبت هيئة مطارات عمان، من المسافرين التواصل مع وكلاء السياحة والسفر أو مع مركز استعلامات المطار، للتعرف على البرامج الجديدة لرحلاتهم الجوية، بعد إجراء بعض التعديلات على الرحلات المغادرة.

وبحسب الهيئة، فإنه من المحتمل ارتقاء تصنيف الحالة المدارية، لكن فرص الارتقاء بسيطة وقليلة إلا أن فرص انخفاضها أكبر من إعصار مداري من الدرجة الأولى إلى عاصفة مدارية؛ نظراً لأنها تتحرك عن قرب وتُحاصرها اليابسة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات في سلطنة عُمان، إجازة رسمية الأحد، وتأهب في البلاد للإعصار المداري شاهين، الذي يتحرك نحو سواحلها على بحر عمان.

واتخذت السلطات العمانية إجراءات احتياطية، وتجلي آلاف المواطنين نحو مدارس جُعلت مراكز إيواء مؤقتة لتجنب الخسائر البشرية والمادية المحتملة من الإعصار.

وأعلن الحساب الرسمي للأرصاد الجوية العمانية، استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة على محافظتي مسقط وجنوب الباطنة وأجزاءٍ من محافظة الداخلية ضمن التأثيرات المباشرة للحالة المدارية.

وهطلت أمطار متفاوتة الغزارة على محافظة مسقط وأجزاء من محافظتَي جنوب الباطنة والداخلية مع اقتراب الإعصار المداري شاهين باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة.

وأكد رئيس التنبؤات في هيئة الطيران العمانية، أن الأمطار الغزيرة ستستمر بسبب "شاهين" وسرعة الرياح المصاحبة للإعصار غير مسبوقة، فيما أكدت وكالة الأنباء العمانية: وقف الحركة في شوارع مسقط ، وأن قرابة 3 آلاف شخص لجأوا لمراكز الإيواء بالمحافظات المتضررة.

يُذكر أن المركز العماني للحالات الطارئة أكد تجهيز 136 مركز إيواء بالمحافظات المتوقع تأثرها بالإعصار، وأنه تم إخلاء منطقة القرم التجارية وبعض ولايات الظاهرة، وأوصي بإخلاء مناطق من العاصمة مسقط ومحافظة الظاهرة.