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إنشاء مدرسة تمريض ممولة من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالأقصر

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إنشاء مدرسة تمريض ممولة من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالأقصر إنشاء مدرسة تمريض ممولة من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالأقصر

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ألتقى محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر وفداً من الوكالة الأيطالية للتعاون الأنمائى بحضور برافين أجراوال ممثل برنامج الأغذية العالمى بمصر، ورحب نائب محافظ الأقصر بالوفد وأشاد بالعلاقات الأيطالية – المصرية والتعاون المثمر على الجانبين في العديد من المجالات، وتطرق الجانبان للسياحة مع توقعات بموسم سياحى أفضل .

وفد الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالاقصر

كما عرض وفد الوكالة الأيطالية أوجه التعاون بين وزارتى الصحة والتعليم العالى لأنشاء مدرسة أيطالية للتمريض بالأقصر على أن تكون مدة الدراسة بها 3 سنوات وهى مدرسة فنية تؤهل الدارسين بها للالتحاق بالعمل في مستشفيات أو جامعات أو أستكمال التدريب في ايطاليا .

وفد الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالاقصر

كما أثنى الوفد الأيطالى على مدارس التعليم المجتمعى التي تمولها الوكالة في العديد من قرى الأقصر لأنها ساهمت في رفع المستوى التعليمى للمتسربين والمتسربات من التعليم فهى مدرسة ذات فصل واحد به مدرس واحد يقوم بتدريس المواد المختلفة .

وأبدى وفد الوكالة الأيطالية للتعاون الأنمائى أنطباعاتهم الجيدة عن محافظة الأقصر والمشروعات التي تنفذ بها لرفع مستوى المعيشى والتعليمى للمواطن المصرى والمرأة تحديداً .

وكان وفد الوكالة الإيطالية للتعاون الأنمائى قد أختتم زيارته لمحافظة الأقصر في زيارة الميدانية لتفقد سير مشروعات برنامج الأغذية العالمى الممولة من الجانب الأيطالى والمنفذة على ارض محافظة الأقصر والتى تستهدف خدمة أبناء المحافظة وتسعى لبناء مجتمع أفضل، وذلك في ظل توجهات الدولة المصريه ودعم المجتمع المصرى في ضوء مبادرة حياة كريمة. حضر اللقاء الدكتور سعدى عبدالقادر مدير عام أدارة البرامج الأجنبية.

المصرى اليوم

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