أخبار عاجلة

تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
مصاريف المدارس الحكومية والفئات المعفاة -
إيهاب أمين: إصرار اللاعبين سبب الفوز بالبطولة العربية.. وأوجستي مدرب قدير -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
«الصحة» و«التعليم» تناشدان أولياء الأمور سرعة تلقي لقاح كورونا لحماية الطلبة -
رئاسة المرأة الكويتية للدوائر الجزائية تمهّد لتوسيع مهامها في القضاء -
"الحداري" يرصد تاريخيًّا "العرب في 100 عام".. تزييف مصطلحات دخيلة -
العريفي يتوِّج إسطبل البعيجان بكأس إمارة الرياض للعام الثاني على التوالي -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد وتطعيمات كورونا بالحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر

Print
توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد وتطعيمات كورونا بالحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد وتطعيمات كورونا بالحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، انتظام سير أعمال توقيع الكشف الطبي والتطعيم بلقاح كورونا لطلاب كليات الجامعة الجدد، والذى يتم حسب الجدول الزمنى الذي تم إعداده، حيث يتم البوم الكشف على طلاب الحاسبات والمعلومات .

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير العمل وتنظيم عملية دخول الطلاب دون تكدس، كما تفقد رئيس الجامعة مكتب شؤون الطلبة، ومقري التطعيم والكشف الطبي، مشددًا على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خلال التعامل بين الطلاب والموظفين حرصا على سلامتهم، موجهًا بضرورة توفير سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم التسهيلات الممكنة لهم .

وأشاد رئيس الجامعة بالإجراءات التي اتخذتها الجامعة مسبقا لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور المرافقين لهم، من حيث تنظيم الطلبة القدامي لعملية الدخول واستقبالهم الطلبة المستجدين لإرشادهم وتوجيههم، وتخصيص استراحات لذوي الطلاب، وتوفير أدوات تعقيم بمقرات الكشف الطبي، بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين، وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار .

وشدد رئيس الجامعة على جميع الطلاب التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، واختيار مكان تلقي اللقاح جامعة الأقصر، مع إحضار الرقم التسجيلي عند الحضور.

كما أكد رئيس الجامعة على أن موعد انتهاء إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا للطلاب الجدد والقدامى يوم 14 أكتوبر، على أن تبدا إجراءات تلقي الجرعة الثانية من اللقاح بعد 21 يوم من تاريخ تلقي الجرعة الأولى، لتنتهي يوم 7 من نوفمبر المقبل لجميع الطلاب .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة الأردنية تسجل 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة الأردنية تسجل 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

موريتانيا تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

موريتانيا تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ألمانيا تسجل 10429 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

ألمانيا تسجل 10429 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

«الصحة»: اتجاهان لمواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا

«الصحة»: اتجاهان لمواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا