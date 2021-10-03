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رئيس جامعة الأقصر يعلن بدء التحويل لكلية الطب حتى 5 أكتوبر الجاري

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رئيس جامعة الأقصر يعلن بدء التحويل لكلية الطب حتى 5 أكتوبر الجاري رئيس جامعة الأقصر يعلن بدء التحويل لكلية الطب حتى 5 أكتوبر الجاري

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أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، عن موعد بدء التحويل لكلية الطب بجامعة الأقصر، على أن يبدأ من غد الأحد الموافق 3 من أكتوبر، ويستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 5 من أكتوبر الجاري.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه يمكن للطلاب الراغبين في التحويل إلى كلية الطب جامعة الأقصر، الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني واختيار طب الأقصر.

كان الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الاقصر، أعلن في الـ25 من سبتمبر المنقضي، موافقة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء الدراسة بكلية الطب جامعة الاقصر بنظام التحويل. ولفت رئيس الجامعة، إلى أن الموافقة صدرت عقب زيارة اللجنة الثلاثية ولجنة قطاع العلوم الطبية للوقوف على تقييم الإمكانات المادية والبشرية بالكلية لإمكانية بدء الدراسة بها هذا العام.

يشار إلى أن مبنى كلية الطب بمدينة طيبة تم تشييده طبقًا للمواصفات القياسية على مساحة 13 الف متر مربع ويضم مدرجات وقاعات التدريس، بالاضافة إلى فصول دراسية ومكاتب إدارية ومعامل لقسم التشريح الآدمي ومعمل الفسيولوجي والهستولوجي والطفيليات والميكروبيولوجي والباثولوجي والفارماكولوجي والطب الشرعي والسموم الإكلينيكية والمكتبة، ومركزا للاختبارات الالكترونية بالإضافة إلى مباني للرعاية الطبية والخدمات ومسجد وكافتريا ومسطحات خضراء وجراج للسيارات.

المصرى اليوم

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