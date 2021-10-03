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تقليص "القائمة الحمراء".. بريطانيا تلغي شرط الحجر الصحي الفندقي لعشرات الدول

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تقليص "القائمة الحمراء".. بريطانيا تلغي شرط الحجر الصحي الفندقي لعشرات الدول تقليص "القائمة الحمراء".. بريطانيا تلغي شرط الحجر الصحي الفندقي لعشرات الدول
خطوة ستؤدي إلى زيادة في الحجوزات لتخفيف الأضرار عن شركات الطيران والسياحة

تقليص

من المقرر أن يضيف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، عددًا آخر من الدول لقائمة السفر دون الحاجة للبقاء عند العودة في حجر صحي فندقي، كما سيتم تقليص "القائمة الحمراء" البريطانية للدول عالية الخطورة من 54 إلى تسع دول.

وقالت صحيفة "صنداي تليجراف": إن المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل القادمين من دول مثل جنوب إفريقيا والبرازيل والمكسيك وإندونيسيا؛ لن يضطروا بعد الآن إلى البقاء في الحجر الصحي في فندق مخصص لذلك من قِبَل لمدة عشرة أيام عندما يصلون إلى إنجلترا في وقت لاحق في أكتوبر.

ومن المقرر الإعلان عن هذه التغييرات يوم الخميس، ومن المرجح أن تؤدي إلى زيادة في الحجوزات؛ مما يعزز شركات الطيران وشركات السياحة التي لحقت بها أضرار كبيرة خلال جائحة كورونا.

وتكلف سياسة الحجر الصحي الفندقي البريطانية للدول عالية الخطورة، 2285 جنيهًا إسترلينيًّا (3.095 دولارًا) لكل شخص بالغ؛ مما يعرقل حركة السفر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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