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"كأن دبابتين تتناطحان".. شاهد ما فعله وحيد قرن بجاموس بري

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"كأن دبابتين تتناطحان".. شاهد ما فعله وحيد قرن بجاموس بري "كأن دبابتين تتناطحان".. شاهد ما فعله وحيد قرن بجاموس بري
وحيد القرن ليس عدوانيًّا.. فكيف أغضبه الجاموس بشدة؟

عندما دخل هذان الحيوانان العملاقان في معركة بحديقة بجنوب إفريقيا، فكأن دبابتين أو شاحنتين ضخمتين تتضاربان وتتناطحان، ثم ترفع شاحنة منهما الأخرى عاليًا في الهواء، وتُلقي بها على الطريق.. هذه هي معركة وحيد قرن مع جاموس بري.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: أصيب المرشد السياحي في رحلات السفاري برادن كولينج (24 عامًا) بالذهول حين شهد معركة ملحمية بين اثنين من أكبر الوحوش في إفريقيا؛ حيث شاهد وحيد القرن الذي يبلغ وزنه 2.5 طن يرفع بقرنه جاموسًا بريًّا وزنه 1 طن، ويحمله عاليًا في الهواء، قبل أن يسقطه ويقلبه على جانبه.

ويروي "كولينج" قائلًا: كنا عائدين من رحلة في محمية كاريجا جايم بجنوب إفريقيا، حين التقينا بقطيع جاموس بري كان يبدو عليه الانزعاج، ووحيد قرن يتحرك على بُعد مسافة من القطيع، وحين ترك أحد الجواميس القطيع وتوجه نحو وحيد القرن؛ أدركنا أن معركة ستحدث.

ويضيف "كولينج": نعرف أن الجاموس سريع الغضب؛ ولكن وحيد القرن الأبيض ليس عدوانيًّا، إنه حيوان بسيط وليّن.. وفي هذه اللحظة يبدو أن الجاموس قد ضغط على أعصاب وحيد القرن بشدة حتى أثار غضبه بهذه الطريقة.

ويؤكد أنه حين وقعت المعركة؛ فكأن دبابتين أو شاحنتين تتضاربان، وقد أصيب بالذهول لما فعله وحيد القرن، الذي أثبت أنه 2.5 طن من العضلات القوية؛ ليرفع واحد طن بهذه السهولة في الهواء، لقد كان أمرًا لا يصدق".

ويقول "كولينج": لحسن الحظ، لم يصب أي من الحيوانين بأي إصابات؛ وهو ما كان مفاجئًا؛ لأن الجاموس انقلب رأسًا على عقب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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