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إصدارات مؤسسة التراث بـ"معرض الرياض".. تاريخ يُقرأ وتراث يُوَثَّق ومعرفة تُقتنى

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بينها سلسلة عن ملوك توثق مسيرتهم وإنجازاتهم في خدمة الوطن

إصدارات مؤسسة التراث بـ

يستقطب جناح مؤسسة التراث الخيرية في معرض الرياض الدولي للكتاب، العديد من الزوار يوميًّا؛ للاطلاع على الإصدارات المتميزة الذي يزخر بها جناح المؤسسة.

ويضم جناح مؤسسة التراث الخيرية لهذا العام، عددًا من إصداراتها المتخصصة في التاريخ والثقافة والتراث بعدة لغات، ومن بين تلك الإصدارات سلسلتها عن ملوك المملكة العربية السعودية التي توثق مسيرتهم وإنجازاتهم في خدمة الوطن، من خلال عدد من الصور النادرة، إضافة إلى كتب الرحالة الغربيين إلى الجزيرة العربية، وكتب المدن وقصص بداياتها وبنيتها العمرانية.

ويأتي حرص المؤسسة على المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب كونه مناسبة ثقافية مهمة، وفضاءً رحبًا للمعرفة، إضافة إلى إبراز دورها الرائد في نشر ثقافة التراث؛ بوصفها دار نشر سعت منذ نشأتها إلى أن تكون إصداراتها تاريخًا يُقرأ، وتراثًا يوثق، ومعرفة تقتنى.

وتساهم مؤسسة التراث الخيرية، وهي مؤسسة وطنية أسسها ويرأسها الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ في خدمة التراث الوطني السعودي، والتراث العربي والإسلامي منذ تأسيسها سنة 1417هـ، وتسعى إلى المحافظة على هذا التراث، وتأكيد أهميته الإنسانية والخيرية، وقد حصلت على الجائزة العربية الكبرى للتراث التي تمنحها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، عن دورها في التعريف بالتراث ونشره عبر مختلف وسائل الاتصال العصرية والمكتوبة سنة 2012م، كما نالت جائزة الدكتور عبدالرحمن الأنصاري لخدمة آثار المملكة 2017م، عن فئة الرواد من علماء الآثار السعوديين، لدورها المميز، وإسهاماتها في مجال تطوير مواقع الآثار وتأهيلها، ودورها التوعوي في مجال الآثار من خلال عدد من المعارض والأنشطة المختلفة.

إصدارات مؤسسة التراث بـ

مؤسسة التراث الخيرية معرض الرياض الدولي للكتاب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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