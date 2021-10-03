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نيابة نجع حمادي تبدأ تحقيقاتها في ضبط ٤ شباب رقصوا عراه في الطريق العام

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نيابة نجع حمادي تبدأ تحقيقاتها في ضبط ٤ شباب رقصوا عراه في الطريق العام نيابة نجع حمادي تبدأ تحقيقاتها في ضبط ٤ شباب رقصوا عراه في الطريق العام

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بدأت نيابة مركز نجع حمادى تحقيقاتها بشأن ضبط 4 متهمين لقيامهم بالرقص عراة بالسيوف اثناء عفش عروس بقنا وكلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا إخطارا، بتمكن قوة أمنية برئاسة الرائد محمد إمبابي رئيس مباحث مركز شرطة نجع حمادي، بضبط 4 متهمين في واقعة الرقص عراة أثناء نقل عفش عروس بقرية النجاحية بدائرة المركز.

كان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد تداولوا صورا لشباب يرقصون عراة، بحوزتهما سيوف، أثناء نقلهم عفش عروس، بإحدى قرى مركز نجع حمادي مما أثار غضب وحفيظة أبناء محافظة قنا، لخروج هؤلاء الشباب عن العادات والتقاليد.

المصرى اليوم

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