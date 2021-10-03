أخبار عاجلة

تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
مصاريف المدارس الحكومية والفئات المعفاة -
إيهاب أمين: إصرار اللاعبين سبب الفوز بالبطولة العربية.. وأوجستي مدرب قدير -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
«الصحة» و«التعليم» تناشدان أولياء الأمور سرعة تلقي لقاح كورونا لحماية الطلبة -
رئاسة المرأة الكويتية للدوائر الجزائية تمهّد لتوسيع مهامها في القضاء -
"الحداري" يرصد تاريخيًّا "العرب في 100 عام".. تزييف مصطلحات دخيلة -
العريفي يتوِّج إسطبل البعيجان بكأس إمارة الرياض للعام الثاني على التوالي -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

شكري يشدد على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مشاركة إماراتية بتجربة فضائية دولية في روسيا

مشاركة إماراتية بتجربة فضائية دولية في روسيا

دعوة جزائرية جديدة للمغرب

دعوة جزائرية جديدة للمغرب

أكثر من 3 آلاف مرشح وأكثر من 100 حزب يتنافسون في الانتخابات العراقية

أكثر من 3 آلاف مرشح وأكثر من 100 حزب يتنافسون في الانتخابات العراقية

عسكريو روسيا وباكستان يستخدمون القوات الجوية لاقتحام موقع لمجموعة إرهابية مسلحة

عسكريو روسيا وباكستان يستخدمون القوات الجوية لاقتحام موقع لمجموعة إرهابية مسلحة