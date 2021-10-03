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قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي
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الأحد 10 أكتوبر 2021 12:47 صباحاً
«الصحة» و«التعليم» تناشدان أولياء الأمور سرعة تلقي لقاح كورونا لحماية الطلبة
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الأحد 10 أكتوبر 2021 12:27 صباحاً
رئاسة المرأة الكويتية للدوائر الجزائية تمهّد لتوسيع مهامها في القضاء
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الأحد 10 أكتوبر 2021 12:26 صباحاً
"الحداري" يرصد تاريخيًّا "العرب في 100 عام".. تزييف مصطلحات دخيلة
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الأحد 10 أكتوبر 2021 12:19 صباحاً
العريفي يتوِّج إسطبل البعيجان بكأس إمارة الرياض للعام الثاني على التوالي
-
الأحد 10 أكتوبر 2021 12:19 صباحاً
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»
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الأحد 10 أكتوبر 2021 12:13 صباحاً
«البيئة»: فحص العادم لـ 806 أتوبيسات تابعة لهيئة النقل لمواجهة نوبات تلوث الهواء
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الأحد 10 أكتوبر 2021 12:13 صباحاً
تعرف على أبرز مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها في دور الانعقاد الثانى بعد انتهاء اللجان منها
-
الأحد 10 أكتوبر 2021 12:12 صباحاً
عضو «قومى المرأة»: النساء الدرع الثالث بعد الجيش والشرطة
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الأحد 10 أكتوبر 2021 12:12 صباحاً
مستشار الرئيس : 31 مليون جرعة لقاح كورونا فى مصر
-
الأحد 10 أكتوبر 2021 12:12 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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لماذا أثار جدال هاريس مع طالبة بشأن إسرائيل الغضب؟
فيديو
cnn arabic
الأحد 03 أكتوبر 2021 09:06 صباحاً
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