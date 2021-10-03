أخبار عاجلة

قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
«الصحة» و«التعليم» تناشدان أولياء الأمور سرعة تلقي لقاح كورونا لحماية الطلبة -
رئاسة المرأة الكويتية للدوائر الجزائية تمهّد لتوسيع مهامها في القضاء -
"الحداري" يرصد تاريخيًّا "العرب في 100 عام".. تزييف مصطلحات دخيلة -
العريفي يتوِّج إسطبل البعيجان بكأس إمارة الرياض للعام الثاني على التوالي -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
«البيئة»: فحص العادم لـ 806 أتوبيسات تابعة لهيئة النقل لمواجهة نوبات تلوث الهواء -
تعرف على أبرز مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها في دور الانعقاد الثانى بعد انتهاء اللجان منها -
عضو «قومى المرأة»: النساء الدرع الثالث بعد الجيش والشرطة -
مستشار الرئيس : 31 مليون جرعة لقاح كورونا فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

التحذير 4.. سلطنة عمان تعلن بدء التأثيرات المباشرة لإعصار "شاهين"

Print
التحذير 4.. سلطنة عمان تعلن بدء التأثيرات المباشرة لإعصار "شاهين" التحذير 4.. سلطنة عمان تعلن بدء التأثيرات المباشرة لإعصار "شاهين"
يتجه إلى سواحل جنوب وشمال الباطنة.. الرياح 139 كيلو متراً في الساعة

التحذير 4.. سلطنة عمان تعلن بدء التأثيرات المباشرة لإعصار

بدأت التأثيرات المباشرة للإعصار المداري شاهين، صباح الأحد، على محافظتَي مسقط وجنوب الباطنة بأمطار غزيرة جداً (50 - 110 مليمترات)، بحسب ما أعلنت عنه هيئة الطيران المدني العمانية في التحذير رقم 4 الصادر عنها.

وأوضحت الهيئة أن الإعصار المداري شاهين يستمر في حركته نحو سواحل محافظتَي جنوب وشمال الباطنة، ويبعد مركز شاهين نحو 80 كيلو متراً عن محافظة مسقط، وتقدّر سرعة الرياح حول المركز بـ 120 - 139 كيلومتراً في الساعة.

وحذّرت أنه من المحتمل عبور مركز الحالة المدارية بين ولايتَي المصنعة وصحم، مساء الأحد، ما بين الساعة الخامسة والثامنة مساءً، ويكون البحر شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم ويقدر ارتفاع الموج 8 - 12 متراً، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة.

ومن المحتمل أن يستمر تأثر محافظتَي مسقط وجنوب الباطنة بهطول أمطار غزيرة جداً مصحوبة بهبوب رياح قوية طيلة اليوم.

كما يبدأ التأثير المباشر خلال الساعات القليلة القادمة على محافظات شمال الباطنة والظاهرة والبريمي والداخلية برياح شديدة السرعة (45 إلى 60 عقدة) وأمطار غزيرة جداً (200 إلى 500 ملم) قد تكون رعدية تؤدي إلى فيضان الأودية.

وكررت الهيئة تنبيهها بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من الأودية والأماكن المنخفضة، إضافة إلى عدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

وكانت وكالة الأنباء العمانية قد أفادت -قبل ساعات- بتلقيها بلاغات متعددة عن احتجاز أشخاص بمركباتهم في مسقط، بسبب غزارة الأمطار التي تشهدها بسبب الإعصار.

وأهابت السلطات العمانية بـ "ضرورة البقاء في المناطق الآمنة وعدم الخروج إلا للضرورة".

وشارك البعض عبر الإنترنت مقاطع تبين ظروفاً جوية غير اعتيادية باتت تشهدها مناطق من السلطنة جرّاء الإعصار.

بدورها، أكدت القوات المسلحة جاهزيتها للتعامل مع الوضع وتقديم الدعم والإسناد لكل الجهات العاملة في مواجهة الإعصار وللجهات المدنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بمشاركة رونالدو .. البرتغال تقسو على قطر بثلاثية نظيفة (فيديو)

بمشاركة رونالدو .. البرتغال تقسو على قطر بثلاثية نظيفة (فيديو)

وزير البترول الأسبق: لقاحات كورونا أنعشت الاقتصاد العالمي (فيديو)

وزير البترول الأسبق: لقاحات كورونا أنعشت الاقتصاد العالمي (فيديو)

الأهلي يفوز على الكويت الكويتي ويتوج بطلًا للبطولة العربية لكرة السلة (فيديو)

الأهلي يفوز على الكويت الكويتي ويتوج بطلًا للبطولة العربية لكرة السلة (فيديو)

النيابة تكشف تفاصيل انتحار طفلة بولاق بسبب فيديوهات «تيك توك»: أمها وبختها

النيابة تكشف تفاصيل انتحار طفلة بولاق بسبب فيديوهات «تيك توك»: أمها وبختها