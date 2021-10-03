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اليوم.. مؤتمر "كورونا" يستعرض نموذج العمرة الآمنة والطاقة الاستيعابية في الحرم

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اليوم.. مؤتمر "كورونا" يستعرض نموذج العمرة الآمنة والطاقة الاستيعابية في الحرم اليوم.. مؤتمر "كورونا" يستعرض نموذج العمرة الآمنة والطاقة الاستيعابية في الحرم
يتناول المؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح ونسبة استكمال التحصين بمناطق المملكة

اليوم.. مؤتمر

تعقد وزارة الصحة، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي لمستجدات (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصراً.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد خالد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيراً، ونسبة استكمال التحصين بمناطق المملكة، وأبرز الإحصائيات الصحية.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام عبدالمنعم سعيد، بدوره خلال المؤتمر، نموذج العمرة الآمنة، والطاقة الاستيعابية في الحرم المكي الشريف.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد، إلى المشاركة في طرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي؛ لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت (الخميس) رفع الطاقة الاستيعابية في الحرم المكي إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ يومياً، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأفادت بأنه تم التنسيق مع الجهات المختصة، مشيرة إلى إمكانية الحجز عبر تطبيق "توكلنا"، إضافة إلى تطبيق "اعتمرنا"

وأعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خططاً محكمة، وإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود لضمان سلامتهم، تسهيلاً وتمكيناً لهم لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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