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السلطات العُمانية: مركز #إعصار_شاهين يبعد 80 كم عن #مسقط

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السلطات العُمانية: مركز #إعصار_شاهين يبعد 80 كم عن #مسقط السلطات العُمانية: مركز #إعصار_شاهين يبعد 80 كم عن #مسقط
أصدرت هيئة الطيران المدني العُماني التحذير الرابع حول الحالة المدارية

السلطات العُمانية: مركز #إعصار_شاهين يبعد 80 كم عن #مسقط

قالت السلطات العُمانية، اليوم الأحد، إن مركز إعصار شاهين اقترب من السواحل العُمانية، حيث يبعد 80 كيلو متراً عن العاصمة مسقط.

وقالت وكالة الأنباء العُمانية، الأحد، إن أمطاراً شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب إعصار شاهين، فيما أفاد مركز إدارة الحالات الطارئة العُماني، بأن سرعة الرياح وصلت إلى 135 كلم في الساعة، وأن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار غير مسبوقة، فيما يبعد مركز الإعصار 80 كلم من مسقط.

من جهته، أفاد الدفاع المدني العُماني، بأنه تمّت الاستجابة لعدة بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في محافظة مسقط، وأنه تمّ إنقاذ عشرات الأشخاص خلال العملية، فيما أعلنت السلطات اليوم الأحد وغداً الإثنين إجازة رسمية للمصالح والمدارس.

وأصدرت هيئة الطيران المدني العُماني التحذير الرابع حول الحالة المدارية، وذكر التحذير الأخير أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تحرُّك إعصار شاهين نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عُمان، مشيراً إلى أن مركز إعصار شاهين يبعد عن محافظة مسقط 80 كيلو متراً، وأن سرعة الرياح حول المركز تقدر بـ 135 كلم في الساعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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