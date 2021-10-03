قافلة طبية من أساتذة طب الأزهر بنات بمستشفى رأس غارب المركزي

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر تواجد قافلة طبية من أساتذة كلية طب جامعة الأزهر بنات في عدة تخصصات، بمستشفى رأس غارب المركزي طوال الأسبوع الحالي وحتى يوم الخميس المقبل، ضمن بروتوكول التعاون مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن القافلة تضم مجموعة من أساتذة الطب بجامعة الأزهر، في عدة تخصصات، للكشف المجاني على المواطنين، مشيرًا إلى أن الكشوفات تبدأ في الساعة التاسعة صباحا يوميًا.

وواصلت فرق التواصل المجتمعي بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، فعاليات تقديم التوعية ومساعدة المواطنين وكبار السن خلال تلقيهم لقاح كورونا في عدة شوارع وبمركز شباب الغردقة.

كان الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، قد أعلن استمرار عمل الفرق المتنقلة بالإدارات الصحية لتطعيم المواطنين، بدون الحصول على رسالة نصية بمكان التطعيم، بالإضافة إلى استمرار عمل جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية.