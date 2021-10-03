بإشراف أردني ... إنتاج أول دواء لعلاج كورونا يقلل خطر الموت إلى النصف

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- أعلنت شركة الأدوية ميرك (Merck) اليوم الجمعة، أنها أنتجت أقراصا دوائية أطلقت عليها اسم "مولنوبيرافير" لعلاج فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" أن الاستخدام التجريبي للدواء أسفر عن تقليل الحاجة إلى دخول المستشفيات والوفيات إلى النصف لدى الأشخاص المصابين مؤخرًا بفيروس كورونا، ما جعل الشركة تعتزم طلب الإذن الرسمي لاستخدام العقار من مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة والعالم.

وفي حال الموافقة على أقراص "مولنوبيرافير"، فسيكون هذا الدواء هو الأول من نوعه لعلاج فيروس كورونا، ما يعتبر خطوة كبيرة محتملة إلى الأمام على طريق الجهود العالمية للسيطرة على الوباء.

وأوضحت شركة الأدوية "ميرك" أن دراسة جديدة أظهرت انخفاض نحو نصف معدل الحاجة إلى دخول المستشفى والوفيات، بعد إعطاء الدواء الجديد للمرضى في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض، مقارنة بالمرضى الذي تلقوا أقراصا وهمية وعانوا من نفس الأعراض،وفق بترا .

وخضع لتلك الدراسة 775 بالغًا مصابًا بفيروس كوفيد -19 بأعراض تراوحت بين الخفيفة إلى المتوسطة، من بينهم مرضى يعتبروا أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة بسبب مشاكل صحية مثل السمنة أو مرض السكري أو أمراض القلب.

من جانبه، صرح الدكتور دين لي، نائب رئيس مختبرات ميرك للأبحاث بأن النتائج "تجاوزت ما اعتقدت أن العقار قادرًا على فعله في هذه التجربة السريرية، فعندما ترى انخفاضًا بنسبة 50% في دخول المستشفى أو الوفاة، فإن ذلك يعتبر تأثيرًا سريريًا عظيما".

يشار إلى أنه لم تتم مراجعة النتائج التي حققها دواء "مولنوبيرافير" من قبل خبراء خارجيين، وهو الإجراء المعتاد لفحص الأبحاث الطبية الجديدة .

من جانبه أكد الدكتور الأردني صفوت حدادين انه قام بالاشراف على هذا الدواء وقال في تغريدة له على موقع تويتر :

يغبطني الفرح و السرور و أنا أرى الدواء الذي توليت مسؤولية الإشراف النوعي على تطويره سريرياً هنا في الولايات المتحدة يرى النور كمضاداً للفيروسات و دواء يتم تناوله عن طريق الفم لعلاج كورونا...هذه لحظة تاريخية للعالم أجمع و لي شخصياً كأردني كان جزءاً من هذا الانجاز العالمي.

وتاليا صورة عن التغريدة :