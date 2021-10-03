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جائزة بمليون دولار للتشجيع على أخذ لقاحات "كورونا" في هذه الدولة

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جائزة بمليون دولار للتشجيع على أخذ لقاحات "كورونا" في هذه الدولة جائزة بمليون دولار للتشجيع على أخذ لقاحات "كورونا" في هذه الدولة
تهدف إلى تعزيز معدلات التطعيم الوطنية لتصل إلى أعلى من 80%

جائزة بمليون دولار للتشجيع على أخذ لقاحات

أعلنت مبادرة أطلقها فاعلو الخير والشركات اليوم الأحد، عن جائزة نقدية كبرى قيمتها مليون دولار أسترالي (724 ألف دولار أمريكي) للأشخاص الذين يحصلون على التطعيم ضد .

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية، أن حملة "مليون دولار فاكس"، تهدف إلى تعزيز معدلات التطعيم الوطنية لتصل إلى أعلى من نسبة 80%؛ وهو هدف رئيسي لإعادة فتح البلاد بموجب خطة وطنية.

وتهدف الحملة إلى تقديم جوائز يبلغ مجموعها 4.1 ملايين دولار أسترالي.

وبحسب "الألمانية"؛ سيتم سحب بطاقة الجائزة النقدية الكبرى، التي تبلغ قيمتها مليون دولار، في 5 نوفمبر؛ بينما سيتم سحب حوالى 3100 بطاقة هدايا قيمة كل منها 1000 دولار طوال شهر أكتوبر الجاري.

ويقول كريج وينكلر من تحالف "مليون دولار فاكس": إن الغرض من الحملة ليس إقناع الأستراليين المترددين للحصول على اللقاح.

وتابع "وينكلر" في بيان نقلته وكالة الأنباء الأسترالية اليوم الأحد: "يهدف العرض الترويجي ببساطة إلى مكافأة الأشخاص الذين يقررون تلقي التطعيم الآن بدلًا من الانتظار، وحتى نتمكن من تقليل تأثير جائحة كوفيد-19 على المجتمع".

وأضاف أن "الهدف هو تسريع البرنامج الأسترالي للتطعيم ضد كوفيد-19 بطريقة آمنة طوال شهر أكتوبر".

وقال: "كلما وصلنا بشكل أسرع إلى معدلات تطعيم أعلى على الصعيد الوطني، أعلى من 80%؛ أسرعنا بأمان في استئناف مجموعتنا الكاملة من الأنشطة المجتمعية والتجارية".

وسعت أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، قبل وقت طويل، للقضاء على الفيروس باستراتيجية صفر كوفيد؛ ولكن بعد الفشل في احتواء العديد من حالات تفشي السلالة دلتا، انتقلت البلاد -إلى حد كبير- لتحقيق أهداف التطعيم كوسيلة للخروج من الإغلاق.

وسجلت أستراليا 105 آلاف إصابة وأكثر من 1200 وفاة منذ بداية الجائحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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