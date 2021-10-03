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يطالب القضاء برفع الحظر عن حسابه على «تويتر»

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ترامب يطالب القضاء برفع الحظر عن حسابه على «تويتر» يطالب القضاء برفع الحظر عن حسابه على «تويتر»

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طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد القضاء برفع الحظر المفروض على حسابه على منصة التدوينات القصيرة (تويتر).

وقدم محامو ترامب - حسب صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الأحد - الطلب إلى قاض فيدرالي بولاية فلوريدا لإصدار أمر قضائي ضد شركة تويتر ورئيسها التنفيذي جاك دورسي باعتبارها أجبرت من جانب أعضاء بالكونجرس من المعارضين لترامب على حظر حسابه.

يذكر أن ترامب كان يستخدم منصة تويتر بصورة كبيرة خلال فترة حكمه التي استمرت أربع سنوات وحملته لإعادة انتخابه في العام الماضي والتي باءت بخروجه من البيت الأبيض مهزوما أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

وقد حظرت تويتر حساب الرئيس الأمريكي السابق بسبب ما نسب إليه من وقوفه خلف أعمال الشغب التي شهدها محيط الكونجرس واقتحامه يوم 6 يناير اعتراضا على فوز بايدن بالرئاسة.

المصرى اليوم

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