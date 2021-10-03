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"الأرصاد": سماء غائمة وفرصة هطول أمطار رعدية على جازان وعسير ونجران والمرتفعات

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"الأرصاد": سماء غائمة وفرصة هطول أمطار رعدية على جازان وعسير ونجران والمرتفعات "الأرصاد": سماء غائمة وفرصة هطول أمطار رعدية على جازان وعسير ونجران والمرتفعات
رياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل تبوك والمدينة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة وفرصة هطول أمطار رعدية على منطقتَي جازان وعسير؛ تمتد إلى مرتفعات: الباحة، مكة المكرّمة، وأجزاءٍ من منطقة نجران، وتنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط.. وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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