اشتراك مترو الأنفاق للطلبة.. الشروط والأوراق المطلوبة والسعر وعدد المحطات

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بدأ مترو الإنفاق في تلقى طلبات الاشتراكات لطلاب المدارس والجامعات بداية من اليوم في جميع المحطات التي يوجد بها مكاتب اشتراكات، وذلك بعد قيام الطالب بالخطوات الخاصة باستخراج الاشتراك.

وأكدت الشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاق زيادة أسعار اشتراكات الطلبة، وحددت 5 جنيهات ثمنا لاستمارة الاشتراك، و٢٥ جنيها ثمن الكارت الممغنط يدفع مرة واحدة، في الوقت الذي بلغ اشتراك المرحلة الأولى ٢٥ محطة ٣٣ جنيها، والمرحلتين 39 محطة بقيمة ٤١ جنيها.

ووضعت مكاتب الاشتراكات في محطات المترو مجموعة من القواعد المنظمة لاشتراكات الطلبة: شراء استمارة طلبة ووضع عدد 2 صورة شخصية 4x6 بحيث تختم الصورة الأولى نصف على الصورة ونصف على الاستمارة، وتختم الصورة الثانية من الخلف، وتعتمد الاستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شؤون الطلاب، ويرفق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب.

كما يرفق بالاستمارة صورة إيصال المصاريف أو صورة كارنيه السنة الدراسية الحالية أو السابقة.