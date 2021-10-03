احتفالية اليوم الواحد بمكتبة صول في الجيزة

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استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال فرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، تقديم الفعاليات الثقافية والفنية ضمن المبادرة الرئاسية«حياة كريمة»، لتوصيل الخدمات الثقافية للجمهور، حيث نظمت احتفالية اليوم الواحد احتفالا بالمولد النبوي الشريف بمكتبة صول الثقافية، وتضمنت محاضرة بعنوان «التسامح قيمة انسانية» حاضرها أحمد البكري، تناول خلالها مفهوم التسامح وقبول الآخر باعتبارهما من دعائم تطور ورقي المجتمعات وقيام الحضارات، حيث أنهما مطلبان ضروريان تحتاج إليهما البشرية جمعاء والدول والمجتمعات على حد سواء بمختلف أديانهم ومعتقداتهم وأعراقهم، لما لهما من دور محوري في تعزيز لغة الحوار وترسيخ خطاب المحبة ونبذ العنصرية والتعصب واستئصال خطاب الكراهية والعنف، كما تضمنت الفعاليات ورشة فنون تشكيلية نفذها محمود ابراهيم، بجانب توزيع قصص «قطر الندى» لتشجيع الأطفال على القراءة والاطلاع.