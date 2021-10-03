الغنوشى يتحدى الرئيس التونسى ويعلن: البرلمان فى انعقاد دائم

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تحدى راشد الغنوشى، رئيس مجلس النواب التونسى المجمدة أعماله، قرار الرئيس التونسى قيس سعيد بتعليق أعمال المجلس، وقال إن مجلس نواب الشعب فى حالة انعقاد دائم، داعيًا أعضاء البرلمان إلى استئناف الجلسات، بينما عززت قوات الأمن تواجدها حول محيط البرلمان لمنع النواب من دخوله. وقال الغنوشى، زعيم حزب النهضة الإسلامى، الجناح السياسى لإخوان تونس، على «تويتر»، مساء أمس الأول، إن «مكتب مجلس نواب الشعب فى حالة انعقاد دائم».

وفى المقابل، عززت قوات الأمن التونسى من تواجدها فى محيط البرلمان المجمدة أعماله منذ أكثر من شهرين، لمنع النواب من دخول المجلس، وطوّقت الشرطة مرتدية الزى المدنى والأمنى مقر البرلمان، ووضعت حواجز تمنع مرور المواطنين والسيارات.

وجاء إعلان الغنوشى، بعد أن دعا أكثر من 80 نائبًا من حزب النهضة، وحليفه حزب «قلب تونس» النواب للتجمع أمام مقر البرلمان الذى يضم 217 مقعدًا، ولم يلب سوى نائب واحد الدعوة، فيما تحدثت وسائل إعلام عن حضور نائبين.

وفى الوقت نفسه، اعتبرت رئاسة البرلمان التونسى أن يوم 1 أكتوبر، أمس الأول، هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للسنة النيابية 2019 - 2024، وقالت إن هذه الدورة تأتى «فى ظل إجراءات استثنائية ووضعية دستورية غير مسبوقة وتحديات اقتصادية واجتماعية خانقة، تتطلب من جميع التونسيين الحكمة فى المعالجة».

واعتبرت رئاسة مجلس النواب، فى بيان، أن القرار الرئاسى الصادر فى 22 سبتمبر الماضى، يعد «تعطيلًا فعليًا للدستور التونسى وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعا مخيفا لكل السلطات فى يد فرد واحد».

ومن جهة أخرى، أكدت رئيس الوزراء المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، نجلاء بودن، ضرورة أن تشمل التشكيلة الوزارية نساء وكفاءات شابة، وقالت على «تويتر»، أمس: «ستتكون من كفاءات نسائية وشباب قادر على إحداث الفارق فى هذه الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد».