«زي النهارده».. استقلال العراق وفيصل الأول ملكا 3 أكتوبر 1932

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كانت الحضارة الأولى في بلاد الرافدين على يد سكان ما بين النهرين القدماء وبعد سنة 6000 ق.م. ظهرت المستوطنات التي أصبحت مدناً في الألفية الرابعة ق.م.وأقدم هذه المستوطنات البشريةهناك إيريدو وأوروك (وركاء) في الجنوب، حيث أقيم بها معابد من الطوب الطينى وفيها ظهرت الكتابة المسماريةوفى 2350 ق.م. جاء الأكاديون فى4000 ق.م، وآلت إليــهم السلطــة في نحو (2350 ق.م) بقيادة سرجون العظيم، وحلت اللغة الأكادية محل السومرية، وظل حكم الأكاديين حتى أسقطه الجوتيون عام 2218 ق.م. وبعد فترة عاد الحكم للسومريين مرة أخرى ثم جاء العيلاميون ودمروا أور سنة 2000 ق.م. وسيطروا على معظم المدن القديمة ثم جاء حمورابى من بابل إلى أور ووحد الدولة لعدة سنوات قليلة في أواخر حكمه. ثم تمكن الحيثيون القادمون من بلاد الأناضول من إسقاط الإمبراطورية البابلية ليعقبهم الكوشيون لمدة أربعة قرون، وبعدها استولى عليها الميتانيون القادمون من القوقاز وظلوا ببلاد ما بين النهرين لعدة قرون،وظهرت دولة آشور في شمال بلاد ما بين النهرين وهزم الآشوريون الميتانيين واستولوا على مدينة بابل عام 1225 ق.م. ووصلوا البحر الأبيض واحتلوا بلاد الفرس عام 1100 ق.م. ثم تناوب على حكم العراق الفرس الأخمينيون واليونانيون بدءاً بالإسكندر المقدونى، مروراً بالدولة السلوجقية والفرس الساسانيون،ومن ثم بدأ عهد حكم المسلمين للعراق وفى عام 762م قام العباسيون بإنشاء مدينة بغداد.بقيادة أبوالعباس السفاح، وتولى بعده أبوجعفر المنصور منذ العام 800م، وبدأت عدة مناطق تعلن استقلالها عن الدولة العباسية، وتحولت إلى إمارات أو ممالك تحكمها سلالات متعددة.وفى عام 1258م دمرت بغداد من قبل هولاكو خان، وفى النهاية سيطر العثمانيون بعد ذلك على العراق، وقسموها إلى ثلاث ولايات، الموصل وبغداد والبصرة. ثم قام القائد المنغولى هولاكو خان سنة 1257 باجتياح العراق وتدميرها وفى سنة 1401 غزا تيمورلنك العراق وصولا إلى مابعد الحرب العالمية الأولى، حيث وقع العراق تحت الاحتلال البريطانى، ثم الانتداب،ثم حصل على استقلاله من المملكة المتحدة «زي النهارده»فى 3 أكتوبر 1932م، لتقوم المملكة الهاشمية العراقية بتسلم فيصل الأول بن الشريف حسين تاج العراق، ومن بعده الملك غازى الأول، وهو ثانى ملوك العراق ومن بعده الملك فيصل الثانى وهو آخر ملوك العراق. وفى عام 1958م، تحول العراق إلى النظام الجمهورى.