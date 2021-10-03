أخبار عاجلة

«الصحة» و«التعليم» تناشدان أولياء الأمور سرعة تلقي لقاح كورونا لحماية الطلبة -
رئاسة المرأة الكويتية للدوائر الجزائية تمهّد لتوسيع مهامها في القضاء -
"الحداري" يرصد تاريخيًّا "العرب في 100 عام".. تزييف مصطلحات دخيلة -
العريفي يتوِّج إسطبل البعيجان بكأس إمارة الرياض للعام الثاني على التوالي -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
«البيئة»: فحص العادم لـ 806 أتوبيسات تابعة لهيئة النقل لمواجهة نوبات تلوث الهواء -
تعرف على أبرز مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها في دور الانعقاد الثانى بعد انتهاء اللجان منها -
عضو «قومى المرأة»: النساء الدرع الثالث بعد الجيش والشرطة -
مستشار الرئيس : 31 مليون جرعة لقاح كورونا فى مصر -
تفاصيل تطوير منطقة نزلة السمان ونقل السكان لحدائق أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«زي النهارده».. استقلال العراق وفيصل الأول ملكا 3 أكتوبر 1932

Print
«زي النهارده».. استقلال العراق وفيصل الأول ملكا 3 أكتوبر 1932 «زي النهارده».. استقلال العراق وفيصل الأول ملكا 3 أكتوبر 1932

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كانت الحضارة الأولى في بلاد الرافدين على يد سكان ما بين النهرين القدماء وبعد سنة 6000 ق.م. ظهرت المستوطنات التي أصبحت مدناً في الألفية الرابعة ق.م.وأقدم هذه المستوطنات البشريةهناك إيريدو وأوروك (وركاء) في الجنوب، حيث أقيم بها معابد من الطوب الطينى وفيها ظهرت الكتابة المسماريةوفى 2350 ق.م. جاء الأكاديون فى4000 ق.م، وآلت إليــهم السلطــة في نحو (2350 ق.م) بقيادة سرجون العظيم، وحلت اللغة الأكادية محل السومرية، وظل حكم الأكاديين حتى أسقطه الجوتيون عام 2218 ق.م. وبعد فترة عاد الحكم للسومريين مرة أخرى ثم جاء العيلاميون ودمروا أور سنة 2000 ق.م. وسيطروا على معظم المدن القديمة ثم جاء حمورابى من بابل إلى أور ووحد الدولة لعدة سنوات قليلة في أواخر حكمه. ثم تمكن الحيثيون القادمون من بلاد الأناضول من إسقاط الإمبراطورية البابلية ليعقبهم الكوشيون لمدة أربعة قرون، وبعدها استولى عليها الميتانيون القادمون من القوقاز وظلوا ببلاد ما بين النهرين لعدة قرون،وظهرت دولة آشور في شمال بلاد ما بين النهرين وهزم الآشوريون الميتانيين واستولوا على مدينة بابل عام 1225 ق.م. ووصلوا البحر الأبيض واحتلوا بلاد الفرس عام 1100 ق.م. ثم تناوب على حكم العراق الفرس الأخمينيون واليونانيون بدءاً بالإسكندر المقدونى، مروراً بالدولة السلوجقية والفرس الساسانيون،ومن ثم بدأ عهد حكم المسلمين للعراق وفى عام 762م قام العباسيون بإنشاء مدينة بغداد.بقيادة أبوالعباس السفاح، وتولى بعده أبوجعفر المنصور منذ العام 800م، وبدأت عدة مناطق تعلن استقلالها عن الدولة العباسية، وتحولت إلى إمارات أو ممالك تحكمها سلالات متعددة.وفى عام 1258م دمرت بغداد من قبل هولاكو خان، وفى النهاية سيطر العثمانيون بعد ذلك على العراق، وقسموها إلى ثلاث ولايات، الموصل وبغداد والبصرة. ثم قام القائد المنغولى هولاكو خان سنة 1257 باجتياح العراق وتدميرها وفى سنة 1401 غزا تيمورلنك العراق وصولا إلى مابعد الحرب العالمية الأولى، حيث وقع العراق تحت الاحتلال البريطانى، ثم الانتداب،ثم حصل على استقلاله من المملكة المتحدة «زي النهارده»فى 3 أكتوبر 1932م، لتقوم المملكة الهاشمية العراقية بتسلم فيصل الأول بن الشريف حسين تاج العراق، ومن بعده الملك غازى الأول، وهو ثانى ملوك العراق ومن بعده الملك فيصل الثانى وهو آخر ملوك العراق. وفى عام 1958م، تحول العراق إلى النظام الجمهورى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الصحة» و«التعليم» تناشدان أولياء الأمور سرعة تلقي لقاح كورونا لحماية الطلبة

«الصحة» و«التعليم» تناشدان أولياء الأمور سرعة تلقي لقاح كورونا لحماية الطلبة

مصدر أمني يرد على ادعاءات الإخوان بتورط الدولة في الاتجار بالأعضاء البشرية

مصدر أمني يرد على ادعاءات الإخوان بتورط الدولة في الاتجار بالأعضاء البشرية

«الداخلية»: ضبط 325 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر قبل تهريبها خارج البلاد

«الداخلية»: ضبط 325 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر قبل تهريبها خارج البلاد

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»