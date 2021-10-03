«زي النهارده».. إعادة توحيد ألمانيا 3 أكتوبر 1990

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بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا تم تقسيم ألمانيا لأربع مناطق محتلة كما قسمت العاصمة برلين، ولكن صراع الاتحاد السوفيتى وأمريكاعلى الغنيمة الألمانية على مدى أربع سنوات بعد الحرب، أدى لتوحد المناطق الخاضعة للسيطرة الأمريكية والفرنسية والبريطانية تحت مسمى جمهورية ألمانيا الاتحادية أو الفيدرالية، وصارت برلين الغربية عاصمتها وتحولت المنطقة الخاضعة للسوفييت لألمانيا الديمقراطية أو الشرقية وعاصمتها برلين الشرقية، ثم جاء السور الفاصل بين شطرى ألمانيا ليعمق الانقسام، إلى أن كانت أولى مقدمات توحيد ألمانيا في 9 بعد استقالة ايريخ هونيكر،رئيس ألمانيا الشرقية وزعيم حزبها الشيوعى، حيث أعلن جونتر شابوفسكى، أن بلاده فتحت الحدود مع ألمانيا الغربية فانطلق الآلاف من الألمان الشرقيين لبرلين الغربية وسقط السور الفاصل، وفى 19 ديسمبر 1989 زار المستشار الألمانى الغربى هيلموت كول ألمانيا الشرقية لأول مرة وحظى باستقبال شعبى هائل، وفى 1 فبراير 1990 طرح رئيس الوزراء الألمانى الشرقى هانزميدروف تصوراته حول الوحدة الألمانيةمؤكدا ضرورة الحياد العسكرى وفى 18مارس 1990 وبعد أول انتخابات حرة في ألمانيا الشرقية وافقت الحكومة الجديدة على الانضمام لألمانيا الاتحادية شريطة الانضمام إلى الناتو،وفى 18 مايو 1990تم توقيع اتفاقية الوحدة النقدية والاقتصادية والاجتماعية، فكان ذلك بمثابة الميلادالحقيقى لألمانيا الموحدة،وفى1يوليو توحدت العملة وتم إلغاءالرقابة على الحدودبين البلدين وفي 16 يوليوتوصل المستشار كول والرئيس السوفيتى جورباتشوف لصيغة الوحدةوبموجبها تبقى ألمانيا عضوًا في حلف شمال الأطلسى «الناتو» وفى 31 أغسطس وقعت الدولتان اتفاقية الوحدة وخرجت بعدها ألمانيا الشرقية من حلف وارسو، وأصبحت ألمانيا موحدة «زى النهارده» في ٣ أكتوبر١٩٩٠ بعد 45 عامًا من التقسيم.