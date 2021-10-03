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متحدث رابطة الأندية: حريصون على نقل مباريات الدوري بجودة عالية

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متحدث رابطة الأندية: حريصون على نقل مباريات الدوري بجودة عالية متحدث رابطة الأندية: حريصون على نقل مباريات الدوري بجودة عالية

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أكد ثروت سويلم، المتحدث باسم رابطة الأندية المحترفة، أنه سيتم اقامة كأس الرابطة هذا الموسم بدون اللاعبين الدوليين.

وقال ثروت سويلم، في تصريحات تلفزيونية:«سيتم إقامة كأس الرابطة هذا الموسم بدون اللاعبين الدوليين خلال فترة توقف بطولة كأس الامم الافريقية والتي ستقام في يناير المقبل، ونهدف لاستمرار المسابقة بشكل دائم خلال المواسم القادمة».

وعن سوء جودة تصوير المباريات قال: «هناك بعض الملاعب لا تناسب نقل المباريات بجودة عالية».

وأشار: « المقاصة اختار ملعبي الفيوم وبني سويف لمبارياتهم في الموسم الجديد، ولكننا رفضنا لتحسين جودة التصوير في الدوري.

وتابع: «حريصون على نقل المباريات بجودة عالية، لسنا أقل من أي دولة في العالم، لدينا مخرجون ينقلون المباريات بطريقة محترفة لكن الأدوات لا تساعدهم، لم يكن في تفكيرنا مخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتحسين جودة التصوير، ولكننا ركزنا على اختيار الملاعب التي تساعد على تحسين الصورة».

المصرى اليوم

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