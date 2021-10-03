أخبار عاجلة

«الصحة» و«التعليم» تناشدان أولياء الأمور سرعة تلقي لقاح كورونا لحماية الطلبة -
رئاسة المرأة الكويتية للدوائر الجزائية تمهّد لتوسيع مهامها في القضاء -
"الحداري" يرصد تاريخيًّا "العرب في 100 عام".. تزييف مصطلحات دخيلة -
العريفي يتوِّج إسطبل البعيجان بكأس إمارة الرياض للعام الثاني على التوالي -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
«البيئة»: فحص العادم لـ 806 أتوبيسات تابعة لهيئة النقل لمواجهة نوبات تلوث الهواء -
تعرف على أبرز مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها في دور الانعقاد الثانى بعد انتهاء اللجان منها -
عضو «قومى المرأة»: النساء الدرع الثالث بعد الجيش والشرطة -
مستشار الرئيس : 31 مليون جرعة لقاح كورونا فى مصر -
تفاصيل تطوير منطقة نزلة السمان ونقل السكان لحدائق أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ميدو: «محمد شريف مينفعش ميروحش .. وقرار ضم كوكا غلط»

Print
ميدو: «محمد شريف مينفعش ميروحش المنتخب.. وقرار ضم كوكا غلط» ميدو: «محمد شريف مينفعش ميروحش .. وقرار ضم كوكا غلط»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتقد أحمد حسام «ميدو» البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بسبب استبعاد محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قائمة لمباراتي ليبيا، في تصفيات افريقيا المؤهلة لنهائيات 2022.

وقال «ميدو» في تصريحات تلفزيونية: «محمد شريف (مينفعش) ميروحش منتخب ، ده هداف الدوري، والمهاجم الوحيد في مصر اللي بيتحرك خلف المدافعين»، مضيفًا: «شريف هو الذي أحرز هدفي المنتخب أمام ليبيريا في المباراة الوحيدة لكيروش، مع الفراعنة، البعض يقول أن الأهداف سهلة هقولك (وظيفة المهاجم هي التسجيل)».

وأضاف: «لو أي مدرب مصري أخذ قرارات كيروش واختياراته لقائمة المنتخب لمباراتي ليبيا، كان (اتدبح)»، مضيفًا: «قرارات كيروش لقائمة المنتخب لمواجهة ليبيا كلها غلط، حتي لو مصر كسبت ليبيا أربعة رايح جاي».

وأكمل: «من الممكن أن أتفهم قرار استبعاد أفشة، من قائمة المنتخب، وأخبرتكم من قبل إن أي لاعب بيلعب رقم 10 فقط (هيتظلم) مع كيروش، لكن محمد شريف «مينفعش ميروحش منتخب مصر».

وواصل: «مينفعش محمد شريف ميروحش منتخب مصر، خصوصا لما يكون بديله كوكا، هتقولي كيروش مدرب كبير، والله لو مورينيو واخد القرارات دي هقولك (قرارات غلط)».

وتابع: «والله ما فيه حاجة بيني وبين كوكا، لكن على أي أساس بيتم انضمامه لمنتخب مصر رغم إنه لم يقدم أي شئ منذ 6 أو 7 سنين ينضم للمنتخب ولم يقدم مباراة جيدة».

واوضح: «قرار انضمام كوكا واستبعاد محمد شريف من منتخب مصر ليس له علاقة بكرة القدم».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مستشار الرئيس : 31 مليون جرعة لقاح كورونا فى مصر

مستشار الرئيس : 31 مليون جرعة لقاح كورونا فى مصر

«الجائزة الكبرى» يختتم فاعليات المهرجان القومى للمسرح المصري

«الجائزة الكبرى» يختتم فاعليات المهرجان القومى للمسرح المصري

تعرف على جوائز المكرمين في ختام مهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14

تعرف على جوائز المكرمين في ختام مهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14

المنتخب الوطني يؤدي تدريبه غدًا على فترتين

المنتخب الوطني يؤدي تدريبه غدًا على فترتين