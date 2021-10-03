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انتقد أحمد حسام «ميدو» البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بسبب استبعاد محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قائمة المنتخب لمباراتي ليبيا، في تصفيات افريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وقال «ميدو» في تصريحات تلفزيونية: «محمد شريف (مينفعش) ميروحش منتخب مصر، ده هداف الدوري، والمهاجم الوحيد في مصر اللي بيتحرك خلف المدافعين»، مضيفًا: «شريف هو الذي أحرز هدفي المنتخب أمام ليبيريا في المباراة الوحيدة لكيروش، مع الفراعنة، البعض يقول أن الأهداف سهلة هقولك (وظيفة المهاجم هي التسجيل)».

وأضاف: «لو أي مدرب مصري أخذ قرارات كيروش واختياراته لقائمة المنتخب لمباراتي ليبيا، كان (اتدبح)»، مضيفًا: «قرارات كيروش لقائمة المنتخب لمواجهة ليبيا كلها غلط، حتي لو مصر كسبت ليبيا أربعة رايح جاي».

وأكمل: «من الممكن أن أتفهم قرار استبعاد أفشة، من قائمة المنتخب، وأخبرتكم من قبل إن أي لاعب بيلعب رقم 10 فقط (هيتظلم) مع كيروش، لكن محمد شريف «مينفعش ميروحش منتخب مصر».

وواصل: «مينفعش محمد شريف ميروحش منتخب مصر، خصوصا لما يكون بديله كوكا، هتقولي كيروش مدرب كبير، والله لو مورينيو واخد القرارات دي هقولك (قرارات غلط)».

وتابع: «والله ما فيه حاجة بيني وبين كوكا، لكن على أي أساس بيتم انضمامه لمنتخب مصر رغم إنه لم يقدم أي شئ منذ 6 أو 7 سنين ينضم للمنتخب ولم يقدم مباراة جيدة».

واوضح: «قرار انضمام كوكا واستبعاد محمد شريف من منتخب مصر ليس له علاقة بكرة القدم».