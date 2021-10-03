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عمر هريدي: سأطعن على قرار بطلان الترشح لانتخابات

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عمر هريدي: سأطعن على قرار بطلان الترشح لانتخابات الزمالك عمر هريدي: سأطعن على قرار بطلان الترشح لانتخابات

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علق عمر هريدي، عضو مجلس إدارة نادي السابق، والذي تقدم بأوراق ترشحه على منصب رئيس نادي الزمالك في اليوم الأول، على قرار بطلان الدعوة لإجراء انتخابات القلعة البيضاء.

وقال في تصريحات تليفزيونية، إن اللجنة المكلفة برئاسة نادي الزمالك، عقدت اجتماع كمجلس إدارة وأخذت قرار بالدعوة لإجراء انتخابات وتم إرسال المحضر إلى اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية بمديرية الشباب والرياضة.

وأضاف عمر هريدي، أنه منذ أكثر من 20 يومًا، أعتمدت اللجنة الأولمبية قرار مجلس إدارة نادي الزمالك ولم تبدي أي تحفظات على انتخابات القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن مديرية الشباب والرياضة فحصت قرار مجلس الإدارة بعد تحديد المواعيد الرسمية.

وتساءل عن سبب عدم البت والإعلان عن قرار الجهة الإدارية خلال الفترة السابقة؟، معلقًا: «هذا مؤشر لعدم إتمام الانتخابات وهذا الأمر غير مقبول وغير مبرر ويثير علامات الاستفهام للجهة الإدارية».

وأكد هريدي أنه سيتقدم بطعن على قرار بطلان الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لإلغاء قرار المديرية، وأنه سيطلب تعويضًا ماليًا بسبب الخسائر التي تكبدها.

المصرى اليوم

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