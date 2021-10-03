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نجم ليبيا: كيروش أراحنا باستبعاد أفشة ومحمد شريف

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نجم ليبيا: كيروش أراحنا باستبعاد أفشة ومحمد شريف نجم ليبيا: كيروش أراحنا باستبعاد أفشة ومحمد شريف

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علق أسامة الفزاني، نجم منتخب ليبيا السابق، على قرار البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب الأول باستبعاد ثنائي الفراعنة محمد مجدي أفشة ومحمد شريف، قبل المباراة المرتقبة بين مصر وليبيا.

وقال في تصريحات تليفزيونية، أنه استغرب من استبعاد محمد مجدي أفشة ومحمد شريف الذي وصفه بالهداف، مضيفًا: «كيروش ريحنا».

ويرى الفزاني أن منتخب ليبيا لن يستطع أن يجاري مصر خلال الـ 90 دقيقة في المباراة المقبلة، وسيلعب على الهجمة المرتدة باستغلال لاعبي الأطراف.

وأوضح أن قائمة كيروش التي أعلنها أوضحت تركيزه على منتصف الملعب باختياره 12 لاعبًا في هذا المركز، كما أنه اختار لاعبي الوسط على حساب المهاجمين.

المصرى اليوم

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