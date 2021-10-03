اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء الدوري الجديد بسبب كورونا

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كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن مصير الدوري المصري في نسخته المقبلة من الاستكمال في ظل جائحة كورونا.

وقال في تصريحات تليفزيونية، إن الموسمين الماضين استمروا بشكل طبيعي في جائحة كورونا، معلقًا: «لا أظن إلغاء مسابقة الموسم القادم».

وأوضح مجاهد أن دوري الموسم الماضي استكمل رغم الضعوط، واستكمال الموسم قبل الماضي أثر على ضغط المواسم بهذا الشكل.

وعن انتخابات اتحاد الكرة، قال إن الوقت الحالي مناسب لإجراء انتخابات اتحاد الكرة ونحترم رغبة الأندية، مشيرًا إلى أن هناك سعي لإقامة الانتخابات بما لا يخالف الاتحاد الدولي والقانون المصري.