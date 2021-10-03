أحمد مجاهد: خوض الدوري الجديد من دورين قرار اتحاد الكرة منذ البداية

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قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إن خوض الدوري الممتاز في نسخته الجديدة من دورين بقرار من اتحاد الكرة منذ البداية، مشيرًا إلى أن التفويض كان لرابطة الأندية لمناقشة الأمر فقط.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: «إن قرار إقامة الدوري الجديد بشكله الطبيعي من دورين كان في البداية وكل ما نشر عن تصورات أخرى اجتهادات».

وأوضح رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن السبب وراء خوض الدوري بشكله الطبيعي يرجع لأسباب عديدة منها أسباب الرعاة والقنوات الناقلة وبعض الارتباطات الأخرى، مشيرًا إلى أن كل هذه الأمور كانت حاسمة في اللحظة الأولى.