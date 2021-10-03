أخبار عاجلة

المقداد : نأمل فتح أفق جديد للعلاقات بين سوريا والأردن وتعزيز العمل العربي -
"التعليم": الأرقام تؤكد تميز جامعة جازان في تنظيم اجتماع رؤساء الجامعات الخليجية -
رئيس أساقفة كانتربري: مصر أرض اللاجئين واحتضنت يوسف والمسيح (صور) -
رئيس أساقفة كانتربري يمنح الصليب لرئيس «الأسقفية»: ليكن التواضع نموذجك (صور) -
المطران حنا: الكنيسة ساهمت في تصحيح الصورة المشوهة لدى الغرب عن المسلمين (صور) -
منظمة حقوقية تؤكد رقابة «فيسبوك» على المحتوى الفلسطيني على منصاتها -
محكمة الاحتلال المركزية تلغي قراراً يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى -
موعد مباراة مصر ضد ليبيا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 قطر -
الهوني بديلًا .. التهامي يقود تشكيل ليبيا أمام مصر -
مصر ضد ليبيا Egypt vs libaya .. بث مباشر الآن في تصفيات كأس العالم 2022 قطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اليوم.. نظر تجديد حبس علاء حسانين نائب الجن والعفاريت وآخرين في قضية الآثار الكبرى

Print
اليوم.. نظر تجديد حبس علاء حسانين نائب الجن والعفاريت وآخرين في قضية الآثار الكبرى اليوم.. نظر تجديد حبس علاء حسانين نائب الجن والعفاريت وآخرين في قضية الآثار الكبرى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد قاضي المعارضات جلسة اليوم الأحد، لتجديد حبس علاء حسانين المعروف باسم «نائب الجن والعفاريت» في اتهامهم بقضية الآثار الكبرى.

كانت النيابة العامة قررت حبس حسن راتب وعلاء حسانين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بتشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض. كما قرر قاضى المعارضات تجديد حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه- من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات.

ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه. وكذا استجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر.

وأسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس أساقفة كانتربري: مصر أرض اللاجئين واحتضنت يوسف والمسيح (صور)

رئيس أساقفة كانتربري: مصر أرض اللاجئين واحتضنت يوسف والمسيح (صور)

رئيس أساقفة كانتربري يمنح الصليب لرئيس «الأسقفية»: ليكن التواضع نموذجك (صور)

رئيس أساقفة كانتربري يمنح الصليب لرئيس «الأسقفية»: ليكن التواضع نموذجك (صور)

المطران حنا: الكنيسة ساهمت في تصحيح الصورة المشوهة لدى الغرب عن المسلمين (صور)

المطران حنا: الكنيسة ساهمت في تصحيح الصورة المشوهة لدى الغرب عن المسلمين (صور)

منظمة حقوقية تؤكد رقابة «فيسبوك» على المحتوى الفلسطيني على منصاتها

منظمة حقوقية تؤكد رقابة «فيسبوك» على المحتوى الفلسطيني على منصاتها