ميدو عن استدعاء أحمد فتحي للمنتخب: «قنلبة موقوتة»

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يرى أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك الأسبق، أن أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، يستحق العودة للمنتخب الوطني.

وكان البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب قرر استدعاء أحمد فتحي، لمباراتي ليبيا، المقرر لها يومي 8، 11 اكتوبر الجاري في تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وقال «ميدو»، في تصريحات تلفزيونية: «أحمد فتحي، يستحق العودة للمنتخب، وأنا كنت بطالب بضمه قبل اعلان القائمة النهائية لأن الثلاثي احمد توفيق وباهر المحمدي وأكرم توفيق، مركزهم الأساسي ليس ظهير أيمن».

وأضاف: «ما دام الجهاز الفني يفكر في أحمد فتحي، لماذا لم يضمه من البداية؟»، مضيفًا: «أنت استدعيت (قنبلة موقوتة) في المنتخب وذلك بسبب شارة القيادة».

وأوضح: «أحمد فتحي، كانت له تصريحات من قبل، أكد خلالها أنه لو عاد للمنتخب سيتمسك بحقه في الحصول على شارة القيادة»، مضيفًا: «الجهاز الفني السابق نصحه بالاستغناء عن الشارة من أجل الانضمام للقائمة، قالهم (انسوا)».

وتابع: «منتخب مصر طول عمره، ماشي بنظام الأقدمية فيما يخص شارة القيادة، لذلك من حق احمد فتحي طلب الشارة مع كامل احترامي لمحمد صلاح (اللي عمل اللي محدش فينا عمله)».