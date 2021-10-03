أحمد حسن: «لا تسألني أين أنت من المنتخبات.. واسأل أين أنت من منزل أبو ريدة!»

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فسر أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، سبب ابتعاده عن التواجد في العمل بالمنتخبات الوطنية.

وقال أحمد حسن، في تصريحات تليفزيونية: «لا تسألني أين أنت من التعيين في المنتخبات، ولكن قولوا أين أنت من منزل هاني أبوريدة!»، مشيرًا: «لا أجيد التقرب أو طلب العمل من أي شخص».

وأشار إلى أنه لا علاقة له بعدم نجاح جهاز شوقي غريب خلال توليه المسئولية الفنية للفراعنة.

وتابع: «دفعت فاتورة فشل الجهاز الفني لشوقي غريب، رغم أن عملي كان إداريا»، مؤكدًا: «عملي كان متعلق بالجانب الإداري فقط».