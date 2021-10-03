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الجبلاية: كيروش صاحب الحق في اختيار لاعبي .. والزمالك أنهى أزمة القيد

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الجبلاية: كيروش صاحب الحق في اختيار لاعبي المنتخب.. والزمالك أنهى أزمة القيد الجبلاية: كيروش صاحب الحق في اختيار لاعبي .. والزمالك أنهى أزمة القيد

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قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني هو صاحب الحق في اختيار أي لاعب واستبعاد آخر لتحقيق هدف .

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أنه لم يطلب أحدًا من كيروش تفسير استبعاد بعض اللاعبين أوالأمور الفنية التي تخص المدير الفني.

وعن قائمة كأس العرب التي أعلن عنها كيروش قال: «تم اختيارها قبل قائمة مباراتي ليبيا».

وأعلن رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أن نادي أنهى أزمة قيد القائمة الأولى بعد سداد المستحقات المالية المستحقة على النادي والتسوية.

المصرى اليوم

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