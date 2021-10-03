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قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني هو صاحب الحق في اختيار أي لاعب واستبعاد آخر لتحقيق هدف المنتخب.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أنه لم يطلب أحدًا من كيروش تفسير استبعاد بعض اللاعبين أوالأمور الفنية التي تخص المدير الفني.

وعن قائمة كأس العرب التي أعلن عنها كيروش قال: «تم اختيارها قبل قائمة مباراتي ليبيا».

وأعلن رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أن نادي الزمالك أنهى أزمة قيد القائمة الأولى بعد سداد المستحقات المالية المستحقة على النادي والتسوية.