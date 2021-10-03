«وفى بوعده».. هل تعمد سواريز السخرية من كومان بعد هدفه أمام برشلونة؟

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قبل مباراة فريقه أمام برشلونة، أدلى المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، نجم فريق أتلتيكو مدريد، بتصريحات صحفية، تعهد فيها بعدم الاحتفال أمام فريقه السابق حال التسجيل.

وحقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا مستحقًا على حساب برشلونة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وهز سواريز شباك برشلونة في الدقيقة 44، بعد انفراده بالمرمى مسجلا الهدف الثاني لفريقه قبل نهاية الشوط الأول، وبعدها بثوان قام بإشارة اعتبرها البعض ردا على رونالد كومان، مدرب البارسا.

وركض المهاجم المخضرم لفريق أتلتيكو مدريد وهدّاف برشلونة السابق باتجاه المدرجات، والتقطته عدسات الكاميرات وهو يشير بعلامة الهاتف أمام المدرجات بعد الهدف، ما اعتبره البعض إشارة لـ كومان.

سواريز بعد تسجيله أمام برشلونة

وذهبت التفسيرات للقول بأن سواريز قصد إرسال رسالة للمدرب كومان، باعتبار أن الهولندي أبلغه أنه خارج حساباته في برشلونة عام 2020، من خلال مكالمة هاتفية استمرت لدقيقة واحدة.

وبعد المباراة، أكد الدولي الأوروجوياني أن احتفاله لم يكن موجهًا لكومان، قائلًا: «لا لا، كان الأمر عبارة عن مزحة بيني وبين أطفالي».

أما عن عدم احتفاله بالهدف والإشارة بعلامة السماح لجماهير برشلونة، فقال: «هذا هو احترامي لزملائي السابقين وفترتي في برشلونة وكذلك الظروف الصعبة التي يمر بها النادي الآن».